Hradec Králové - Brankář Patrik Rybár byl klíčovou postavou hokejistů Hradce Králové, kteří nakonec ovládli čtvrtfinálovou sérii play off extraligy proti Liberci 4:3 na zápasy. V pátém utkání sice zůstala jednička Mountfieldu jen na lavičce, ale v dalších dvou duelech dostal Rybár shodně jen po jednom gólu a byl opět oporou.

"Mám rád takové zápasy, když o něco jde. Každá chyba může ukončit sezonu pro celý mančaft. Kluci mi velmi pomohli, doplňovali jsme se. Ukázalo se, že v kolektivu je síla," pochválil Rybár spoluhráče.

Pro Hradec rozhodně nebyl duel jednoduchý. Liberec začal velmi svižně, v prvních třech minutách měl tři šance, navíc po jedné z nich skončil puk na brankové čáře za už překonaným Rybárem. "Viděl jsem ho vedle sebe, obránce ho sebral. Potom jsme začali vyrovnávat hru a už v první třetině jsme měli nějaké šance," glosoval další vývoj sedmého utkání.

Jeho zlom přišel ve druhé polovině prostřední třetiny. Mountfield se prosadil dvakrát, v přesilovce skóroval Petr Koukal, další branku přidal Radek Smoleňák. "Ve třetí třetině nás zatlačili, ale my jsme to zvládli a ubránili jsme vedení," řekl Rybár.

Bílí Tygři nakonec skórovali až 21 vteřin před koncem, kdy snížili na 1:2. Slovenský reprezentant, který je většinou stoicky klidný, se po inkasované brance vztekal. "Chtěli jsme udržet dvougólový odstup co nejdéle. Byl to zbytečný gól," vysvětlil svoji reakci. Hosté navíc měli ještě jednu možnost na vyrovnání. "Ta střela ale šla vedle. Myslím, že bych ji měl, kdyby mířila na bránu," věřil gólman.

Poté už vypukly oslavy. Vyprodaná aréna velebila mužstvo, které se ve velmi vypjatém čtvrtfinále dokázalo zvednout. Mountfield sice po prvních dvou domácích vystoupeních vedl 2:0, ale poté prohrál třikrát v řadě. Proto musel v sobotu zvítězit v Liberci a poté i na vlastním ledě.

"Máme zkušené hráče, kteří zažili play off, vyhrávali tituly. Ti nám pomáhají, jsme rádi, že je máme," připomněl, že Východočeši sestavili velmi zkušený kádr s Jaroslavem Bednářem, Petrem Koukalem, Radkem Smoleňákem a dalšími.

Nyní se jeden z favoritů na mistrovský titul poměří v semifinále play off s Třincem, který vyřadil hradeckého hlavního rivala Pardubice. "Teď musíme hlavně dobře zregenerovat. Každý z nás je profesionál, ví, co mu vyhovuje," upozornil Rybár, že semifinále začne už ve čtvrtek na hradeckém ledě. "S Třincem nás nečeká nic lehkého, v play off už to tak je. Každý zápas je boj," dodal Rybár.