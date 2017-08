Praha - Maloobchodní tržby bez aut v červnu zrychlily meziroční růst na 6,6 procenta z květnových 5,7 procenta. Zvýšily se tržby za nepotravinářské zboží, pohonné hmoty i potraviny. Již poněkolikáté vykázal nejvyšší tempo růstu prodej přes internet, který byl proti loňskému květnu vyšší zhruba o pětinu. Informoval o tom Český statistický úřad (ČSÚ).

Letošní i loňský červen měly stejný počet pracovních dnů, údaje před a po očištění o sezonní vlivy se tak většinou neliší. Tržby za nepotravinářské zboží rostly v obou případech o osm procent a za pohonné hmoty o 7,6 procenta.

Tržby za potraviny se ale po očištění zvýšily o 3,7 procenta, zatímco před ním byly vyšší o 4,3 procenta. "Rozdíl je způsoben zejména vlivem vyššího počtu pátků, které jsou pro maloobchodní prodej potravin významné a nižšího počtu střed, které patří k průměrným prodejním dnům," uvedli statistici. V meziměsíčním srovnání vzrostly maloobchodní tržby o 0,7 procenta.

Proti loňskému červnu byly letos vyšší tržby ve všech maloobchodních odvětvích. V obchodech s oděvy a obuví to bylo o 10,9 procenta, za prodej výrobků pro kulturu, sport a rekreaci o 7,3 procenta, za počítače a komunikační zařízení o 6,2 procenta, za farmaceutické, zdravotnické a kosmetické zboží o 5,2 procenta, za výrobky pro domácnost o 4,9 procenta a potraviny o dvě procenta.

Za prodej a opravy motorových vozidel se tržby meziročně zvýšily o 0,7 procenta, přičemž za opravy aut vzrostly o 4,9 procenta, ale za jejich prodej klesly o 0,3 procenta. Meziměsíčně by tržby za prodej a opravy aut nižší o tři procenta.

Za celé druhé čtvrtletí se pak maloobchodní tržby reálně zvýšily o 6,1 procenta. Bez očištění o sezonní vlivy by to bylo 5,1 procenta, protože letos bylo v tomto období o čtyři pracovní dny méně.

"Maloobchodní tržby naznačují, že domácí poptávka zůstala velmi silná. To by se mělo projevit i ve statistice HDP," uvedl analytik Komerční banky Viktor Zeisel. Očekává mezičtvrtletní zvýšení soukromé spotřeby o 1,1 procenta. "To by mělo výrazně podpořit celkový růst ekonomiky, která podle nás přidala 1,3 % mezičtvrtletně," dodal.

Domácnosti se nebojí utrácet, ukazuje růst tržeb v maloobchodu

České domácnosti se nebojí utrácet, což se odráží na červnovém růstu tržeb v maloobchodu. Podle analytiků oslovených ČTK stojí za zvyšujícím se růstem maloobchodních tržeb silný trh práce s nízkou nezaměstnaností a zrychlujícím růstem mezd. Stále více zboží se při tom v Česku nakupuje přes internet.

Optimisticky experti hodnotí i prodeje zboží ve druhé polovině roku, kdy by tržby mohly meziročně růst zhruba pětiprocentním tempem. To bude představovat zhruba dvojnásobný růst proti průměru EU, uvedl hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler.

Vyšší tempo zaznamenaly tržby nepotravinářského zboží, které rostly o osm procent, o 7,6 procenta se zvýšily nákupy pohonných hmot a o 3,7 procenta se po očištění zvýšily tržby za potraviny. "Právě vyšší výdaje za nepotravinářské zboží, ať již se jedná o tržby za oděv či obuv, sportovní vybavení či počítače ukazují na nákupní apetit spotřebitelů. Vesměs se totiž jedná o tzv. zbytné statky," uvedl analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

I rostoucí prodej pohonných hmot ukazuje na uspokojivou situaci českých domácností a rostoucím zájmem o cestování během hlavní turistické sezóny. Naopak trh s dopravními prostředky se zřejmě dostává blízko bodu nasycení, což jeho další růst přibrzdí, předpokládá hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Prodeje aut v červnu meziročně klesly o 0,3 procenta, stoupající trend měly pouze opravy motorových vozidel. I tento ukazatel není podle Radomíra Jáče z Generali Investments CEE pro automobilový průmysl špatným znamením. "Prodeje automobilů jsou ve skutečnosti velmi silné, nicméně růst nemůže, obrazně řečeno, pokračovat do nekonečna," dodal.