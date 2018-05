Brusel - Evropská unie už předložila Spojeným státům všechny aspekty svých návrhů ohledně případných diskusí o uvolnění vzájemného obchodu, jak se na nich minulou středu v Sofii dohodli šéfové států a vlád bloku. Novinářům to dnes v Bruselu řekla komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová, podle které americká strana diskuse v EU sleduje se zájmem. Je ale podle ní také jen málo pravděpodobné, že se oběma stranám do konce měsíce podaří domluvit, aby byla Evropa trvale vyňata z amerických cel na dovoz oceli a hliníku.

Právě trvalá výjimka - ta dočasná skončí na konci května - je ovšem pro evropskou stranu podmínkou, bez které si neumí představit začátek rozhovorů o větší spolupráci v energetice, o odstraňování bariér pro dovoz automobilů či o reformě Světové obchodní organizace (WTO). To dali minulou středu šéfové států a vlád zemí EU v Sofii najevo velmi jednoznačně.

Malmströmová dnes v Bruselu po jednání s ministry zemí EU odpovědnými za mezinárodní obchod upozornila, že s americkým ministrem obchodu Wilburem Rossem je v kontaktu takřka denně. Připustila ovšem také, že konečné rozhodování v této věci bude v USA nejspíš přímo na americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi. Ross ale podle ní bude tím, kdo Trumpovi doporučí, jak ve věci postupovat.

Podle komisařky by se měly obě strany soustředit hlavně na základní problém světového obchodu související s ocelí, tedy na nadvýrobu. "To by mohl být počátek konstruktivní agendy. Ale pokud to máme začít řešit, nemůže se to dít s hrozbou, která nám visí nad hlavou," podotkla Malmströmová.

"Bude to stačit? Nevím. Z americké strany byly signály, že výjimka prodloužena nebude," poznamenala. Od června tak podle ní buď začnou platit cla 25 procent na dovoz oceli a deset procent na dovoz hliníku, nebo Spojené státy přijdou ještě "s jiným typem omezujících opatření".

Náměstek českého ministra průmyslu Vladimír Bärtl dnes v Bruselu ČTK řekl, že Evropská komise s podporu členských zemí zamýšlí ještě v květnu udělat co nejvíce, aby očekávané spuštění cel zvrátila.

"V případě, že se to nepodaří, je ještě možné, že se vyjedná způsob, který nebude tím, který by evropské výrobce nejvíce zasáhl," upozornil náměstek. Evropská reakce podle něj bude proporční, v souladu s pravidly WTO. "A je to jen začátek, komise se i nadále bude snažit ten stav zvrátit, aby se nezvrhnul do spirály obchodní války," poznamenal Bärtl.