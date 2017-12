Nymburk - Martin Malík označil zvolení novým předsedou Fotbalové asociace ČR za vítězství pro celý český fotbal, ne za osobní výhru. Za hlavní prioritu v začátcích v nové funkci považuje vyřešení situace okolo stanov. Mezinárodní federace FIFA a UEFA požadují, aby došlo ke změně volebního systému tak, aby bylo zaručeno, že bude pokaždé zvolen předseda.

"Výsledek dnešní valné hromady nechápu jako vítězství Malíka, ale jako vítězství celého českého fotbalu. Jsem za český fotbal strašně rád, že jsme si dokázali zvolit nové kompletní vedení. Pro celý český fotbal a český sport je to velmi dobrá zpráva," řekl Malík na tiskové konferenci.

"Situaci, v níž se český fotbal dnes nachází, je potřeba vnímat jako velkou příležitost, abychom českému fotbalu společně navrátili sportovní úspěchy, masovou podporu veřejnosti, ale také zlepšili celkové vnímání českého fotbalu," dodal sedmačtyřicetiletý marketingový specialista.

Na dnešní mimořádné valné hromadě byl zvolen už v prvním kole, poté co získal 120 hlasů v české komoře a 55 v moravské. Protikandidát Petr Fousek dostal v Čechách sedm a na Moravě 18 hlasů. V červnu přitom jejich souboj skončil patem, nového předsedu se nepovedlo zvolit ani ve třech kolech.

"Zcela jednoznačně mě to velmi potěšilo, ten mandát je silný. Když se mě lidé ptali, jak bych si představoval, že by ta volba měla dopadnout, tak jsem přesně takto odpovídal. Že bych byl velmi rád za silný mandát, ideálně za zvolení v prvním kole. Vypovídá to do určité míry o tom, že fotbal minimálně v oblasti volby sebereflexi měl," podotkl dosavadní generální ředitel STES, marketingové společnosti FAČR.

Zatímco šéfa fotbalu se povedlo zvolit, úprava stanov zaručující, že nebude docházet k patu mezi komorami a předseda bude vždy zvolen, neprošla. Návrh v tajném hlasování odmítla Morava a zástupci UEFA a FIFA pohrozili převzetím kontroly nad FAČR. Do Čech by už v únoru mohla dorazit normalizační komise, která by dohlédla na změnu stanov.

Malík proto považuje nepřehlednou situaci kolem stanov za prioritu. Minimálně v začátcích v nové funkci. "Nejméně v krátkém horizontu je to zcela jednoznačně největší úkol. Kroky lze rozdělit na dvě části. Ještě dnes mám se svými kolegy debatu se zástupci FIFA a UEFA, abychom se shodli na tom nejbližším. A následovat musí intenzivní jednání, pevně věřím, že najdeme konsenzus," dodal Malík.

Ukrajinský místopředseda UEFA Hrihorij Surkis ve svém ostrém projevu k delegátům mimo jiné prohlásil, že je třeba odstranit "nádor" ve stanovách FAČR a že asociace pohřbila existenci dvou komor. Malík ale pro zrušení dvoukomorového systému není.

"Dvoukomorový systém dává na všech úrovních celé řadě lidí včetně mě smysl. Jednalo se pouze o jeden konkrétní bod, nutnost ze strany UEFA a FIFA vždy zvolit předsedu a vedení," upozornil Malík.

Surkisův ostrý projev jej nijak neurazil. "Možná je to tím, že jsem se ruštinu učil na základní škole. Vnímám to tak, že to byla snaha, abychom skutečně pochopili, proč tu FIFA a UEFA jsou, jak je situace vážná. Někteří mají stále tendenci nevěřit tomu, že to myslí vážně," uvedl Malík.

O spolupráci s Fouskem zatím neuvažuje. "V tuhle chvíli nevím o pozici, kterou bychom Petrovi uměli nebo mohli nabídnout. Ale nemůžu vyloučit, že se v nějaké formě někdy spolupráce neobjeví," dodal Malík.

Berbr bude podporovat zrušení dvoukomorového systému FAČR

Místopředseda Fotbalové asociace ČR za Čechy Roman Berbr bude podporovat zrušení dvoukomorového systému v organizaci. Rozhodl se tak vzhledem k postoji moravské komory, která dnes nepřijala návrh na úpravu stanov v bodě volby předsedy tak, jak požadují UEFA a FIFA. Ty pravděpodobně budou na zrušení dvoukomorového systému rovněž tlačit.

"Dnes byla jedinečná šance na to, aby byl vždy zvolen předseda. Po dnešku budu podporovat zrušení obou komor. Ale bez zásahu FIFA a UEFA to podle mě stoprocentně nepůjde," řekl Berbr na tiskové konferenci po skončení valné hromady v reakci na to, že Morava zamítla změnu stanov. "Zklamalo mě to," dodal.

Za hlavní problém považuje absenci komunikace. "Musíme začít s (prvním místopředsedou) Zdeňkem (Zlámalem) komunikovat. To je základ, protože obě komory dosud spolu nemluvily. Oni mají jiný systém komunikace. Já povolávám předsedy krajů, kteří to pak pošlou dál. Zdeněk pozve do jedné místnosti 80 lidí a v takovém počtu se nedá domluvit," uvedl Berbr.

Nechtěl spekulovat, zda k negativnímu postoji moravské komory mohl přispět nátlak místopředsedy UEFA Hrihorije Surkise, který měl na valné hromadě projevy v ruštině a používal termín normalizační komise. "Jestli někoho uráží slovník pana Surkise, tak je to možné, ale mě neuráží," řekl Berbr.

Zároveň si nemyslí, že názor moravské komory mohl změnit proslov bývalého předsedy Miroslava Pelty, který svůj projev přednesl až před volbou předsedů a Morava následně v prvním kole pomohla zvolit českého kandidáta Martina Malíka. "Nemyslím si, že by to změnilo moravskou komoru. Nemyslím si to," prohlásil Berbr.

Berbr byl v Nymburce znovuzvolen šéfem české komory, zároveň ale pro deník Sport deklaroval, že to bude jeho poslední čtyřleté období. Cíl na toto období však neřekl. "Já si nedávám cíle na čtyři roky, já pracuji ze dne na den," prohlásil.

Svoboda Malíkovu výhru čekal a litoval, že nebyly změněny stanovy

Zvolení Martina Malíka novým předsedou Fotbalové asociace ČR šéfa Ligové fotbalové asociace a člena vedení Sparty Dušana Svobodu nepřekvapilo. Mrzelo ho pouze, že mimořádná valná hromada neodhlasovala změnu volebního systému, jak po FAČR požadují FIFA a UEFA.

Dosavadní generální ředitel STES, marketingové společnosti fotbalové asociace, Malík dnes v Nymburce jasně porazil někdejšího sekretáře svazu a funkcionáře FIFA a UEFA Petra Fouska. Ve funkci nahradil Miroslava Peltu, který odstoupil po obvinění ze zneužívání státních dotací.

"Jeho zvolení jsem očekával," uvedl Svoboda, který se obával pouze toho, aby při volbách nedošlo k patové situace podobně jako na valné hromadě v červnu. "Abych byl upřímný, kdybych si měl vsadit, tak za předpokladu, že by došlo k volbě, bych si na pana Malíka vsadil," přidal.

Pro Svobodu není Malík žádnou neznámou, protože s ním v minulosti spolupracoval a přivedl ho do STES. "Jeho výhodou je, že není spjatý s fotbalovým prostředím. Když působíte v klubu nebo jiných funkcích desítky let, tak máte nějakou historii a budíte pozitivní, nebo negativní reakce. On je člověk z vnějšku, nebyl rozhodčí, delegát, trenér ani funkcionář kraje nebo okresu. A to je jeho velká výhoda, zejména když bude muset řešit vztah dvou komor," prohlásil.

Malíka a nové vedení asociace totiž čeká náročný úkol, kterým je změna stávajícího dvoukomorového volebního systému. K tomu mohlo dojít i dnes, ale moravská komora se změnou stanov nesouhlasila. "Je to škoda, protože dnešním dnem mohlo začít nové, normální období," řekl Svoboda.

"Mandát nového výkonného výboru začíná tím, že se musí zabývat změnou stanov, a to je složité a citlivé téma. Bude vyžadovat hodně energie a budou s ním spojené emoce," uvedl Svoboda. "Doufám, že to bude co nejkratší. Je jasné, že stanovy se musí změnit, a nemá smysl o tom jednat půl roku nebo rok," prohlásil.

Svoboda, který byl znovuzvolen do výkonného výboru FAČR, rovněž ocenil proslov bývalého předsedy FAČR Pelty. Ten delegáty vyzval, aby volili Malíka. "Znám Mirka hodně dlouho a myslím, že jeho vystoupení bylo trefné a v pravý čas. S delegáty se přišel rozloučit a vyjasnit jim záležitosti kolem aféry," řekl Svoboda. "Možná je škoda, že nevystoupil před schvalováním stanov, protože by to možná mělo na některé delegáty vliv," prohlásil.