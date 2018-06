Praha - Provozovatele malých restaurací a vesnických hospod nejvíce trápí nedostatek personálu, následuje administrativa a vysoká daň z přidané hodnoty (DPH). Z byrokratické zátěže vadí hlavně legislativní změny, časté kontroly státních úřadů či povinnosti spojené s náborem nových zaměstnanců. Jako významný problém uvádějí zejména menší provozovny i extrémně nízké ceny, za které hypermarkety prodávají alkohol. Vyplývá to z průzkumu agentury IPSOS pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) mezi třemi stovkami restaurací a hospod.

Nedostatek personálu je problém pro 64 procent respondentů, 36 procentům vadí složitá administrativa a 27 procent provozovatelů trápí vysoká DPH.

Průzkum dále ukázal, že 53 procent živnostníků si udržuje stabilní nebo mírně rostoucí úroveň tržeb, 47 procent jich má problémy a šest procent dokonce uvažuje o ukončení činnosti. Jedním z důvodů problémů je podle asociace i velký počet restaurací v Česku. "Zatímco v Británii vychází jedna hospoda na 780 obyvatel, u nás je jedna provozovna na pouhých 265 obyvatel. I když se situace vůči minulému roku díky dobré koupěschopnosti obyvatel nepatrně zlepšila, patří pohostinství k oborům s největším úbytkem podnikatelů, minulý rok zavřelo devět procent provozoven," uvedla AMPS ve zprávě. Naopak jich ale za poslední rok přibylo 9,5 procenta.

Za alarmující asociace považuje údaj, že jen 15 procent nově přijímaných pracovníků v malých restauracích má odpovídající kvalifikaci. Firmy si poté musí personál přeškolovat, přičemž 87 procent podnikatelů si rekvalifikaci pracovníků zajišťuje samo, jen malá část využívá externích školení.

"Jsme v situaci, kdy školy chrlí absolventy, které nikdo nepotřebuje. A naopak profese, ve kterých by se mohli mnozí slušně živit, chybějí. To platí jak v oboru pohostinství, tak třeba v technických odvětvích. Zaměstnavatelé jsou v situaci, kdy na svoje náklady přeškolují drtivou většinu nových pracovníků, což není normální. Řešení je zaujmout žáky už na základních školách doplněním praktické výuky a propojení středních škol s praxí," uvedl předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karel Havlíček.

Jen osm procent podnikatelů tvrdí, že by jim pomohlo zrušení zákazu kouření, ačkoliv 36 procent provozovatelů menších restaurací uvádí, že jim v důsledku protikuřáckého zákona klesla návštěvnost. Téměř polovina provozovatelů tvrdí, že v případě zmírnění zákona by byla připravena vybudovat speciální kuřácké prostory. Menší podniky by ocenily hlavně zjednodušení administrativy, větší provozovny spíše kvalitní vyučení zaměstnanců.

Cena a kvalita jsou nejčastějšími důvody, proč podnikatelé v oboru pohostinství mění dodavatele. "Poměrně konzervativní jsou ale u značky piva, kdy se ke změně odhodlalo v posledním roce jen 11 procent živnostníků. Naopak u dodavatelů surovin se změny nebála třetina z nich," konstatovala asociace.