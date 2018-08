Praha - Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) chce jednat s odboráři svého úřadu a přesvědčit je, aby zrušili stávkovou pohotovost. Do ní odbory na ministerstvu vstoupily před pár měsíci na protest proti přístupu a řízení bývalého vedení. Maláčová to dnes řekla novinářům.

"Pevně doufám, že se s odboráři setkám, vše si vyjasníme a po dvou či třech měsících stávkové pohotovosti dojde k jejímu zrušení," uvedla Maláčová. Jednání označila za "interní záležitost".

Bývalá ministryně práce Jaroslava Němcová (ANO) nastoupila do funkce koncem loňského roku. Od ledna změnila podobu úřadu. Přeskupila jednotlivé sekce a přesunula v nich odbory, seškrtala počet náměstků. Vedení resortu dodnes chybí tři odborní náměstci, tedy polovina. Pracovníci si stěžovali na zacházení a zadávání nesplnitelných úkolů mimo pracovní dobu, někteří mluvili o šikaně.

"Co byl problém v minulých sedmi měsících, že na ministerstvu práce a sociálních věcí panovala základní nedůvěra, vztahy byly velmi vyhrocené. Nikdo nemá asi problém s urgentními termíny a zadáváním mimo pracovní dobu, ale pokud se to děje systémově, neustále a úkolů jsou desítky, tak je to složité. Udělám vše pro to, aby se to neopakovalo," uvedla Maláčová. Podle ní v posledních měsících úřad opustily "desítky až stovky" zaměstnanců.

Nová ministryně při svém nástupu řekla, že chce situaci v resortu zklidnit a postupně chce zaplnit neobsazená místa. Dodala, že fluktuace na ministerstvu, v České správě sociálního zabezpečení i v úřadu práce se pohybuje kolem 30 procent. Důvodem jsou i nižší výdělky a pracovní podmínky.

Maláčová byla dříve v odborech. Řekla, že když působila na úřadu vlády, spoluzakládala tamní odborovou organizaci. Pak ale vystoupila. "Vzhledem k tomu, že jsem nastoupila do funkce představené, tak jsem si z toho vyvodila, že by nebylo dobré, aby představená byla členkou odborů," dodala.