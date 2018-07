Lány (Kladensko) - Kandidátka ČSSD na ministryni práce Jana Maláčová se chce ve funkci zaměřit na rodinnou politiku a také na téma stárnutí. V brzké době chce prosazovat ve Sněmovně zákon s úpravou penzí či jednat o navýšení rozpočtu resortu práce a sociálních věcí pro příští rok i o růstu platů ve veřejném sektoru. Podporuje přidání o deset procent. Maláčová to dnes řekla novinářům po setkání s prezidentem Milošem Zemanem na zámku v Lánech. Mluvili spolu také o vyplácení a zneužívání dávek či o zálohovaném výživném.

"Ve spoustě věcí se s panem prezidentem shodneme. Udělil mi spoustu rad, jak bych měla postupovat(...). Některé věci nevidíme úplně stejně, k zásadní neshodě ale nedošlo," uvedla Maláčová.

Stejný názor nemá kandidátka na ministryni se Zemanem například na růst platů. Zatímco Maláčová podporuje požadavek odborů na zvýšení o deset procent, prezident se o víkendu s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) shodli na tom, že takové zvýšení by nebylo adekvátní. Vláda počítá s růstem částky na platy o šest procent.

Zeman podle svého mluvčího Jiřího Ovčáčka dnes také řekl, že by sociální dávky měl stát dávat jen těm, "jejichž životní situace to vyžaduje, ne zdravým dospělým lidem, kteří odmítají nabízenou práci".

Česko má rekordně nízkou nezaměstnanost, která je nejnižší v EU. Podle expertů se země dostala na hranici přirozené nezaměstnanosti a pracovní síly už není kde brát. Výdaje na dávky v hmotné nouzi navíc podle údajů ministerstva práce už čtvrtý rok klesají, loni byly nejnižší od roku 2012.

Maláčová řekla, že se chce soustředit na prosazování bodů z programového prohlášení vlády. Časově nejurgentnější je podle ní novela se změnou složení penze, kterou poslancům se změnami vrátil Senát. Podle plánu má zákon platit od ledna. Kandidátka na ministryni řekla, že se s šéfem své strany a vicepremiérem Janem Hamáčkem dohodli na tom, že by se měla kvůli času konat mimořádná schůze Sněmovny. Dolní komora má teď parlamentní prázdniny.

Maláčová chce usilovat o navýšení rozpočtu resortu pro příští rok, a to zhruba o 8,5 miliardy. Bude prosazovat zrušení karenční doby od července 2019 a také zvýšení rodičovského příspěvku o 40.000 korun na 260.000 korun. Programové prohlášení se zmiňuje o růstu na 300.000 korun. Připravit se má novela zákoníku práce, která upraví sdílená pracovní místa, řekla kandidátka na ministryni. Navrhne i financování dětských skupin a mikrojeslí z českého rozpočtu, dosud se platí z peněz EU.

O zálohovaném výživném chce Maláčová jednat s ministrem spravedlnosti Janem Kněžínkem (za ANO). Zmínila i zefektivnění činnosti úřadů práce, aby se víc soustředily na problematiku zaměstnávání, kontroly a práci v terénu.

Budoucí šéfka resortu má v plánu uklidnit situaci na ministerstvu a doplnit chybějící pracovníky. Po nástupu exministryně Jaroslavy Němcové (ANO) řada lidí úřad v posledních měsících opustila, stále chybí polovina odborných náměstků, odboráři vyhlásili stávkovou pohotovost. "Měla (Němcová) specifický přístup. Mně to drsnější chování osobně nevadilo, spousta kolegů to ale měla jinak," řekla Maláčová, která od června 2015 řídí ministerský odbor rodinné politiky a politiky stárnutí. Tým Němcové podal 11 trestních oznámení kvůli zakázkám z dob ministryně Michaely Marksové (ČSSD), jedna měla mířit i na odbor Maláčové.

Zeman podle svého mluvčího popřál Maláčové mnoho úspěchů a také to, aby se "nenechala znervózňovat závistivými hlupáky". Budoucí ministryně prezidentovi jako dárek přinesla pracovní verzi národní strategie přípravy na stárnutí, kterou by ministerstvo mělo zveřejnit v září. Maláčová má ve funkci vystřídat spolustraníka Petra Krčála, který minulý týden rezignoval kvůli podezření na opisování v diplomových pracích. Zeman ji chce do funkce jmenovat 30. července.

Záznam videopřenosu z briefingu Maláčové po schůzce se Zemanem: