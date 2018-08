Praha - Pokud by Sněmovna přijala senátní verzi důchodové novely s růstem penze o 1000 korun po 25 letech v důchodu, důchodový systém by zkolaboval. Úředníci by museli ve spisech dohledávat datum nástupu do penze u asi 400.000 lidí a jejich dokumenty by museli procházet ručně. Nápor by nebylo možné zvládnout a zpozdilo by se tím vyřizování žádostí o důchody. Na jednání Sněmovny o důchodové novele to dnes řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Opoziční ODS to kritizuje, úprava informačních systémů by podle ní byla snadná.

"Česká správa ročně vydává přes 330.000 rozhodnutí, při senátním návrhu by musela vydat dalších 400.000 rozhodnutí. U každého by to museli úředníci posuzovat. Došlo by ke kolapsu důchodového systému, nápor nelze zvládnout," uvedla Maláčová.

Podle ní instituce, které důchody vyplácejí, datum první splátky penze neevidují. V systémech se zaznamenává datum přiznání penze. Spis každého příjemce důchodu by se tak musel procházet ručně. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) pojmy jako první splátka či datum přiznání penze není "přehlédnutelná maličkost". Prohlédnout by se musely miliony spisů, dodala Schillerová.

Podle šéfa klubu ODS Zbyňka Stanjury nejsou argumenty racionální. "Je komické, když stát vynakládal miliardy a miliardy na informační systémy, aby mi někdo v roce 2018 tvrdil, že informační systém nezná datum nástupu do penze. Pokud je to tak, tak je to fatální selhání těch, kteří systémy nakupovali," uvedl Stanjura. Podle něj by úprava systému, aby vygeneroval datum prvního vyplacení penze, byla "poměrně triviální".

Zatímco senátní návrh zvyšuje penzi o 1000 korun po 25 letech na odpočinku, vládní verze počítá s tisícikorunou navíc pro lidi nad 85 let. Vládní záměr by se týkal asi 200.000 lidí a stál by příští rok asi 2,4 miliardy, u senátního návrhu by to bylo asi 400.000 lidí a částka dvojnásobná. Podle Stanjury by si rozpočet s dvoumiliardovým výdajem navíc poradil.

Podle Maláčové je senátní verze nesystémová a potrestala by lidi, kteří pracovali déle a nastoupili do penze později. Navíc by se přidávalo třeba i čtyřicátníkům či padesátníkům, kteří jsou čtvrt století v invalidním důchodu. Vládní návrh, který se chystá podpořit ANO, ČSSD a Piráti, považuje ministryně za spravedlivější. Pro senátní návrh chtějí hlasovat ODS, TOP 09, SPD a Starostové a nezávislí. Jejich politici zmiňují to, že by změna pomohla hlavně matkám, které šly do důchodu podle počtu vychovaných dětí dřív a mají kvůli péči o potomky nižší penze. Komunisté uvedli, že nebudou bránit přijetí senátní verze, připraveni jsou ale hlasovat i pro vládní návrh.