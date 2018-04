Praha - Rozpočet regionálního školství bude nutné ještě letos doplnit o další peníze. Shodli se na tom dnes zástupci ministerstva školství, školských odborů a zástupců zaměstnavatelů na svém pracovním jednání. Kvůli vysokým výdajům na financování podpůrných opatření pro handicapované i talentované děti v běžných školách nyní v regionech chybí kolem 1,2 miliardy korun, řekl novinářům ministr v demisi Robert Plaga (ANO). Přesnou částku by měly kraje upřesnit do konce dubna.

"Shodli jsme se na tom, že prioritou je ještě v průběhu roku 2018 dostat prostředky do regionálního školství," uvedl Plaga.

Dofinancování letošního rozpočtu a zajištění peněz na změnu financování regionálního školství, která začne v lednu 2019, mají podle Plagy v současnosti přednost i před navyšováním platů v letošním roce. Při schvalování rozpočtu přitom Sněmovna v doprovodném usnesení doporučila vládě, aby už od září zvýšila učitelům platy o dalších 15 procent a ostatním pracovníkům ve školství o desetinu.

"Prioritou je změna financování regionálního školství, kde je potřeba - oproti předpokladům - více než deset miliard korun," řekl dnes Plaga. "Raději vyměním dva měsíce, tedy listopad a prosinec, nějakého přidání za to, abychom měli dostatek peněz pro rok 2019, 2020 a 2021," dodal.

Tripartita se dnes zabývala také výhledem rozpočtu na příští rok. Plaga se chystá prosadit plošné navýšení peněz na pedagogické pracovníky a pro vysoké školy. "Je to 12 miliard korun na navýšení platů a tři miliardy korun do vysokých škol," upřesnil. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) podle Plagy již přislíbil, že do školství půjde v roce 2019 zhruba o 30 miliard korun víc než letos.

"Došlo i k dohodě, že při navyšování platů se nebude navyšovat jen nároková složka platů, ale i ta nenároková," řekl prezident Unie zaměstnavatelských svazů Jiří Horecký. Podle Plagy by se při dalším růstu měl tarif zvednou o 10 procent, zbytek vyjednaných peněz by pak měl směřovat na odměny a osobní příplatky.

Netarifní část platu by podle Horeckého měla tvořit alespoň 15 procent platu, v některých pražských školách podle něj ale nečiní ani šest procent. "V současné době je v regionálním školství nejméně peněz v celém veřejném sektoru na nenárokové složky platu, a když rostou tarify, tak určitě by měly růst i proporciálně nenárokové složky platu pro odměňování," myslí si předseda školských odborů František Dobšík. Předpokládaným růstem platů pedagogických i nepedagogických pracovníků by se podle něj 9. května měla zabývat také velká tripartita.

Ministerstvo školství má letos v rozpočtu 175,74 miliardy korun, což je o 19,21 miliardy korun více než loni. Rozpočet regionálního školství činí letos kolem 120 miliard korun.