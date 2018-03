Londýn - Britští poslanci by měli dostat možnost svobodně posoudit konečnou dohodu o odchodu Británie z Evropské unie a případně i nařídit nové referendum. Řekl to dnes bývalý konzervativní předseda britské vlády John Major. Všechny sliby o budoucnosti Británie bez unie jsou podle něj nepravdivé, napsal deník The Guardian.

Britská premiérka Theresa Mayová v minulosti uvedla, že parlament bude moci "smysluplným" způsobem rozhodnout o přijetí finální dohody o brexitu, přesná podoba tohoto procesu ale jasná není.

Ono hlasování má být podle Majora "rozhodující hlasování, v němž bude parlament moci přijmout nebo odmítnou konečný výsledek, nebo poslat vyjednavače zpátky, aby usilovali o zlepšení, nebo nařídit nové referendum". Nikdo prý nemůže vědět, jaká bude v tu chvíli vůle lidu. "Nechť tedy rozhodne parlament. Nebo dejte věc zpět lidem," uvedl britský premiér z let 1990 až 1997.

Major, který dlouhodobě kritizuje rozhodnutí Británie opustit unii, už během svého působení v čele vlády podstoupil četné souboje s euroskeptiky ve vlastní straně, podotýká zpravodajský web BBC. V dnešním projevu na půdě podnikatelského sdružení Creative Industries Federation označil brexit za nejvíce polarizující politickou otázku, jakou pamatuje.

Sliby z kampaně před britským referendem o odchodu z EU, které se uskutečnilo v červnu 2016, prý byly do jednoho nepravdivé. "Mnoho voličů ví, že byli zmanipulováni. Mnoho dalších si to začíná uvědomovat. Takže mají plné právo na přehodnocení svého rozhodnutí," uvedl Major. Jako dosud nejuznávanější konzervativní politik však rovněž kritizoval současnou vládu, jejíž strategie pro brexit je podle něj "nerealistická".

"Nevybavuji si žádný precedens toho, že by kterákoli vláda prosazovala opatření, která učiní naši krajinu i náš národ chudšími. Jakmile je toto zřejmé, musí vláda změnit kurz," myslí si Major.