Ostrava - Krajský soud v Ostravě dnes začne projednávat případ bývalého majitele likérky AB style z Frýdku-Místku Milana Antoniaziho, který podle obžaloby patřil mezi odběratele nezdaněného lihu od zlínského podnikatele Radka Březiny. Antoniazi čelí obžalobě z krácení daní, státu podle spisu způsobil škodu na daních za více než miliardu korun.

"Obžalovaný v letech 2004 až 2012 podle obžaloby nakupoval, dovážel, skladoval a následně dále prodával líh, ze kterého nebyla odvedena spotřební daň," řekl mluvčí ostravského soudu Jiří Barč. Celkově šlo podle obžaloby o více než čtyři miliony litrů lihu a škoda způsobená neodvedením spotřební daně přesahuje miliardu. V případě odsouzení obžalovanému hrozí až 14 let vězení.

Antoniazi podle kriminalistů patřil mezi největší Březinovy odběratele. K jeho usvědčení podle žalobce významně pomohla mimo jiné výpověď Březinova mladšího bratra Tomáše, který se rozhodl s policií spolupracovat. Případ tohoto údajného odběratele Březinova lihu není posledním, které mají žalobci zmapovány.

Šéf lihové mafie Radek Březina byl již s dalšími sedmi lidmi kvůli obchodům s nezdaněným lihem pravomocně odsouzen olomouckým krajským soudem. Za nelegální obchody s lihem s rekordní škodou na daních 6,39 miliardy korun dostal Radek Březina 13 let, šesti obžalovaným soud uložil tresty od čtyř do 12 let, jeden vyvázl s podmínkou. Bratr Radka Březiny Tomáš dostal čtyři roky, získal totiž status spolupracujícího.