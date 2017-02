Přerov - Zástupci společnosti Troubecká hospodářská nabídli u přerovského soudu v kauze diskvalifikovaného vítěze Velké pardubické Nikase žalobcům 1,5 milionu korun. Mimosoudní vyrovnání však majitel koně Petr Kupka i trenér Stanislav Popelka odmítli. Podle jejich právní zástupkyně Dalily Pelechové totiž neodpovídá výši jejich nároků. Soud tak pokračoval v jednání, po celý den vypovídali zástupci žalované společnosti, kteří měli výrobu krmiva na starosti. Soud kvůli výpovědi dalších svědků případ znovu odročil, a to na 1. března.

Předmětem sporu je krmivo pocházející od společnosti Troubecká hospodářská. Podle žalobců v něm byly zakázané látky, kvůli kterým byl vítězný Nikas diskvalifikován z předloňského ročníku Velké pardubické kvůli dopingu. V těle měl zakázané alkaloidy kofein a theobromin. Zástupci společnosti, kteří dnes po celý den vypovídali u soudu, však jakékoli pochybení odmítli.

Podle Jiřího Ruska, který krmivo pro dostihové koně vyvinul, nebyl za celých 15 let jediný kůň pozitivně testován na zakázané látky. "Protože je tam nedáváme, tak tam nemohou být," uvedl Rusek.

Zároveň však připustil, že aktualizovaný seznam zakázaných látek výrobci nesledují, řídí se krmivářskou legislativou. Jockey Club ČR má podle něj normy přísnější. "Na zakázané látky nás upozorňuje trenér či majitel koně. Mají věstník, ve kterém se aktualizují zakázané látky. My to nesledujeme, je to plně v odpovědnosti trenéra," uvedl Rusek.

I přesto odborník tvrdil, že látky jako kofein a theobromin, které se u koně našly, nemohly pocházet z jeho krmiva. "Nemohou tam být, protože jsem je tam nedal. Nemám pro to vysvětlení," uvedl Rusek.

Podle právní zástupkyně žalobců však svědek lže. Podle předloženého výpisu SMS zpráv totiž po zjištění zakázaných látek napsal trenéru Popelkovi, že "je to asi ze suroviny jejich dodavatele, tady nic neudělám".

"Byla to má první domněnka. Já do surovin, které tam jdou, nevidím. Nemohu odebírat všechny vzorky. V surovinách, které jsem navrhl, však tyto látky nejsou," řekl dnes u soudu Rusek.

Majitel koně Kupka žádá po výrobci krmiva dva miliony korun za majetkovou újmu. Zhruba čtvrt milionu požaduje trenér Popelka a 100.000 korun žokej Marek Stromský, který dnes k jednání nedorazil.

Soudkyně Daniela Ševelová dnes obě strany znovu vyzvala ke smíru, přerušila kvůli tomu i jednání. Na nabídce se však nakonec nedohodly. "Částka neodpovídá výši uplatněných nároků, není kompenzační pro mé klienty," uvedla právní zástupkyně žalobců Pelechová. Podle ní by bylo dostatečných 80 procent žalované částky. Podle Pelechové bude u dalšího jednání vypovídat například vedoucí výroby, na programu jsou i listinné důkazy a očekávají se další důkazní návrhy, řekla ČTK právní zástupkyně.

Nikase kvůli dopingu diskvalifikovala pořádková komise Jockey Clubu ČR loni v lednu. Poprvé v historii slavné pardubické steeplechase tak přišel nejrychlejší kůň o triumf kvůli užití dopingových látek. Podle majitele koně Nikas nadále trénuje. "Nikas přezimoval, trénuje, doufáme, že se ve zdraví dožije Velké a znovu se postaví na start. Ani tím, co se stalo, si to nesmíme ovlivnit. Snad bude mít štěstí," řekl dnes ČTK Kupka.

Vedle Nikase se žaloba týká ještě koně Čáriraye, u kterého se našly stejné zakázané látky. Kůň proto přišel o vítězství v Křišťálovém poháru.

Pořadatel Velké pardubické rozděluje nejlepším sedmi koním pět milionů korun, vítěz získává dva miliony. Majitel koně dává z vyhrané částky podíl trenérovi a žokejovi, oběma minimálně pět procent. Křišťálový pohár se jezdí celkově o 200.000 korun, 100.000 korun připadne vítězi. Trenér a žokej opět dostanou minimálně pět procent, řekla ČTK Kateřina Nohavová z pardubického Dostihového spolku.