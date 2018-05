Praha - Majetek, který mají Češi uložen v podílových fondech, klesl v prvním čtvrtletí o 3,6 miliardy na 480 miliard korun. V tiskové zprávě o tom dnes informovala Asociace pro kapitálový trh (AKAT). Celkem 83 procent objemu majetku v těchto fondech drží fyzické osoby, 17 procent právnické osoby.

"Pokud bychom nezahrnuli do dat jednorázový odkup velkého institucionálního investora, investice obyvatelstva do fondů by i nadále mírným tempem rostly. Favoritem investorů zůstávají stejně jako v předchozím roce smíšené fondy," uvedla výkonná ředitelka asociace Jana Brodaniová.

Pokles zaznamenaly dluhopisové fondy o 9,4 miliardy Kč a strukturované fondy o 1,6 miliardy Kč. Nárůst zaznamenala aktiva fondů nemovitostních (o 1,1 miliardy), smíšených (4,6 miliardy), akciových (o miliardu Kč), dále fondy fondů (230 milionů Kč) a fondy peněžního trhu (350 milionů korun).

"Vývoj v prvním kvartále nadále potvrzuje postupné navyšování podílu investic do podílových fondů na celkovém majetku domácností, zároveň jsme však byli svědky určitého zpomalení tempa růstu v důsledku vyšší rozkolísanosti kapitálových trhů a horší historické výkonnosti," uvedl místopředseda asociace Martin Řezáč.

Nejvíce peněz je ve smíšených fondech (193,2 miliardy Kč) a dluhopisových fondech (109,3 miliardy Kč). Hodnota majetku v zahraničních fondech stoupla klesla letos o sedm miliard, domácí fondy vykázaly růst o tři miliardy korun.

Mezi pětici největších zprostředkovatelů podílových fondů v Česku patří skupina České spořitelny s majetkem klientů 128,9 miliardy Kč, skupina ČSOB se 107,5 miliardy Kč, skupina Komerční banky s 58,1 miliardy korun, skupina Conseq se 36,3 miliardy korun a skupina Amundi se 27,8 miliardy Kč.

Majetek v podílových fondech v ČR:

Typ fondu 31. března 2016 (v mld. Kč) 31. prosince 2017 (v mld. Kč) peněžního trhu 3,0 2,6 strukturované 25,2 26,9 akciové 100,3 99,3 dluhopisové 109,4 118,8 smíšené 193,3 188,6 fondy fondů 24,6 24,4 nemovitostní 24 22,9 celkem 479,8 483,5

Zdroj: AKAT