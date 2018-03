Prameny (Chebsko) - Majetek obce Prameny půjde za vyvolávací cenu sedm milionů korun do dražby. Termín dražby už exekutor stanovil na 16. dubna. ČTK to potvrdila starostka obce Michala Málková (Společné Prameny). Obci přibude další dluh 5,5 milionu korun, bude muset uhradit náklady s dražbou spojené. Dluhy budou navíc úročeny o 1,3 milionu korun ročně. Zastupitelstvo obce není po odstoupení opozičního zastupitele Aleše Ditterta a všech náhradníků za Svobodné Prameny usnášeníschopné, nové vzejde až z řádných voleb na podzim letošního roku.

Jedna z nejvíce zadlužených obcí v Česku přitom byla po lednových předčasných volbách na cestě k uzavření dohody s firmou Real Aspekt Dmitrije Vajnera. Za poslední roky se veškeré dluhy obce podařilo spojit do jediného závazku vůči této firmě. Pozemky včetně osmi vrtů minerálních vod chtěla obec Vajnerově firmě prodat, zbývající závazky by pak splácela dalších téměř 60 let. "Dluh by se ale již dále neúročil, navíc by se odblokovaly obecní účty a bylo možné dále jednat například o odpuštění části dluhu. Bohužel termín dražby už je stanoven a nelze jí zabránit. Pro obec je toto řešení nevýhodné a snažili jsme se mu zabránit, ale nepodařilo se to," řekla ČTK Málková.

Uzavření dohody zabránila právě rezignace zastupitelů za Svobodné Prameny. Dittertovi vadilo především ocenění pozemků obce včetně osmi vrtů minerálních vod asi na deset milionů korun. Hodnota majetku dle posudku znalkyně Petry Michalové mu připadala příliš nízká a prodej pozemků za takovou částku i celou dohodu označil za extrémně nevýhodný pro obec. Vajner podle svých slov ale do oddlužení obce už nyní investoval desítky milionů korun, v Pramenech má investiční záměr nejméně za půl miliardy.

Prameny patří k nejzadluženějším obcím v Česku, jejich dluhy se v posledních letech ze 130 milionů korun podařilo snížit na méně než polovinu. Kvůli dohodě s ruským investorem se tam zastupitelstvo v současném volebním období rozpadlo už potřetí. V Pramenech žije asi 111 lidí, kvůli dluhům byla obec několik let i zcela bez zastupitelstva.