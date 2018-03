Ženeva - Škoda Auto by se mohla prostřednictvím projektu malého koncernového vozu pro Indii dostat na jihoamerický trh. Automobilka vyvíjí pro celý koncern Volkswagen platformu pro konkurenceschopné objemové modely, které by se měly vyrábět v Indii pod značkami Škoda a Volkswagen. Rozhodnutí o zahájení výroby má padnout letos. Na autosalonu v Ženevě to v rozhovoru s ČTK uvedl předseda představenstva Škody Auto Bernhard Maier.

"Je možné, že pokud bychom včas úspěšně zrealizovali projekt v Indii, že bychom tam vyráběli vozy nejen pro tamní trh, ale že bychom je mohli vozit do některých jihoamerických zemí," řekl.

Škoda loni původně jednala o spolupráci na vývoji auta s největším indickým výrobcem Tata. Nakonec se nedohodli, takže automobilka se rozhodla vůz vyvíjet pro koncern Volkswagen samostatně. Podle Maiera by se v Indii mohl vyrábět malý automobil o velikosti Fabie a kompaktní SUV na bázi modelu VW T-Cross.

Škoda chce ve výrobních závodech koncernu v Indii produkovat výhledově více než 300.000 aut ročně. Na svém stěžejním trhu v Číně pak chce zvýšit produkci ze stávajících více než 300.000 vozů na dvojnásobek. To přispěje k naplnění cíle vyrábět v roce 2025 dva miliony aut místo současných 1,2 milionu.

Automobilka rovněž plánuje vstup na 18 nových trhů, čímž jejich celkový počet vzroste na 120. Letos to má být Singapur a v příštím roce Jihoafrická republika. Spojené státy, o kterých se hovořilo v minulých letech, mezi plánovanými novými trhy nejsou.

Jan Sadílek spr