Kazaň (Rusko) - Gól a asistence českého útočníka Jana Kováře pomohly hokejistům Magnitogorsku postoupit do finále Kontinentální ligy. Obhájci titulu porazili Kazaň hladce 4:0 na zápasy, poslední utkání vyhráli na soupeřově ledě 4:1. O Gagarinův pohár se od 8. dubna utkají s Petrohradem, který rovněž v nejkratší možné době vyřadil Jaroslavl. Kovář se s 23 body dostal do čela kanadského bodování play off.

Český útočník byl sice už po 18 sekundách od úvodního buly vyloučen za hákování, v šesté minutě pak ale v přesilovce otevřel skóre po milimetrově přesné přihrávce obránce Chrise Leeho od modré čáry před brankoviště. Na druhý gól pak Kovář v další početní výhodě v 11. minutě přihrál Viktoru Antipinovi, který bez potíží doklepl do sítě jeho vyraženou střelu.

S 23 body za devět gólů a 14 asistencí se český reprezentant dostal do čela kanadského bodování play off. Devět gólů je pro Kováře ve vyřazovací části KHL novým osobním rekordem.

Kazaň snížila v závěru první třetiny, kdy se k odraženému puku před brankářem Vasilijem Košečkinem dostal Jiří Sekáč a pošesté v play off skóroval. Hostům ale zanedlouho vrátil dvoubrankový náskok Sergej Mozjakin, jenž v den 36. narozenin vstřelil 54. gól v sezoně a překonal historický rekord ruské ligy, který od roku 1963 držel Venjamin Alexandrov z CSKA Moskva. Konečnou podobu výsledku dal v 46. minutě Denis Platonov.

Bronzové medaile získal Lokomotiv Jaroslavl, do jehož sestavy patřil i český obránce Jakub Nakládal. Ve finále se utkají týmy, které ovládly tři předchozí ligové ročníky, příští sobotu začne doma Magnitogorsk.

Semifinále play off KHL:

Východní konference - 4. zápas:

Kazaň - Magnitogorsk 1:4 (Sekáč 1+0 - Kovář 1+1), konečný stav série 0:4.