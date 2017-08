Karviná - Ani na třetí pokus se fotbalisté Mladé Boleslavi nedočkali plného bodového zisku. Ambiciózní klub s nejvyššími cíli remizoval v Karviné 1:1, když o výhru přišel čtyři minuty před koncem. Po třech kolech se tak nadále choulí u dna tabulky.

Remíza pořádně dopálila kouče Dušana Uhrina mladšího, který hráče hlasitě peskoval dlouhé minuty po utkání v šatně. "Už se není čemu divit. Máme hodně šancí, ale góly moc nedáváme. Potom to nejsme ani schopni udržet. Nervy pracují, máme jeden bod ze tří zápasů, tlak je na nás velký. Prostě ty zápasy musíme zvládat líp," řekl mladoboleslavský útočník Lukáš Magera.

Třiatřicetiletý dlouhán se poprvé v sezoně probojoval do základu a hned skóroval. "Měl jsem nějaké zdravotní problémy," vysvětlil odchovanec ostravského Baníku. "Měl jsem pak ještě další dvě příležitosti, které mohly skončit gólem, ale Berky (Berkovec) mi to chytil. Samozřejmě mě to mrzí, protože jsme nezískali tři body," litoval nevyužitých šancí Magera.

Napětí by se po utkání v mladoboleslavské šatně dalo krájet. S týmem už ani nepřicestoval trenér Martin Svědík, který by měl být podle některých informací odvolán. "Je to interní záležitost klubu, vyjádříme se k tomu v příštím týdnu, ale to, co proběhlo tiskem, není pravda," řekl sportovní manažer Dušan Uhrin mladší, který tým koučuje, k informacím Deníku Sport, že za Svědíkovým koncem stojí vyzrazení sestavy olomouckému trenérovi Jílkovi před vzájemným utkáním v prvním kole.

Podle Magery bude důležité, aby tým v dalších zápasech hrál trpělivě. "Musíme být nohama na zemi. Hrajeme dobře, bohužel neproměňujeme šance. Kdybych dal jednu z těch šancí, mohlo to vypadat jinak a vezli jsme si tři body, které jsme dnes chtěli. Měli jsme alespoň více podržet balon vepředu, ale zatím to moc nezvládáme," řekl Magera.