Praha - Poprvé za dobu, kdy Veletržní palác patří umění, zaplnilo jediné dílo celou jeho Malou dvoranu. Česká umělkyně Magdalena Jetelová ji proměnila v kaskádovitá rýžová políčka zaplněná kapalinou, která může být vodou i ropou a jíž protínají barevné laserové paprsky. Celou situaci pojmenovanou Dotek doby odrážejí dvě vibrující zrcadlové stěny. Výstava, jíž doplňují Jetelové sochy, kresby a světelné obrazy, začne vernisáží 16. března.

"Je to prostor, který je bičovaný laserem, je uzavřený, je vlastně trochu nebezpečný. Instalace se skládá z obrazu, který je roztřesený, celý obraz této stavby se tak stává nejistým. Myslím, že to je silná výpověď evropské řeči," řekla autorka ČTK. Přeneseně by podle ní mělo chvění instalace vyjadřovat pocit, že se dnes lidem všechno "hýbe pod nohama". "Toho, že si uvědomujeme, že se všechno v digitálním světě, v současnosti, mění. Proto jsem celou výstavu začala výpovědí Paula Virilia The Essential Is No Longer Visible (To zásadní už není viditelné)," řekla.

Výstavu zahajuje jedna z prací ze série Atlantic Wall, na níž je zmíněná věta. "Mluvíme o tom, že žijeme ve světě, kde to základní už nevidíme, nerozumíme tomu, nezabýváme se hlavními body, ale těmi méně důležitými," řekla ČTK kurátorka výstavy a ředitelka Sbírky moderního a současného umění NG Milena Kalinovská. Na fotografii, přes níž jde svítící uvedená věta, jsou bunkry postavené wehrmachtem podél atlantického pobřeží proti Američanům a Britům. "A co se děje? Bunkry zůstávají, ale války pokračují. Jdeme se podívat na ty bunkry, abychom si uvědomili, že válku už nechceme? Ne, všechno nás míjí a pouštíme se do dalších rozbrojů," řekla Kalinovská.

Texty filozofů a myslitelů jsou i na dalších dílech Jetelové, která zaplňují mezanin Veletržního paláce a která pocházejí z doby od 80. minulého století dosud. Doplňují je přípravné kresby, včetně těch pro Židli, jež při pražských povodních uplavala do Německa.

Instalace připravená pro NG připomíná zničenou krajinu evokující pocit nestability. Autorka kromě estetického zážitku diváka nutí ptát se, kdo má v rukou moc, nebo jak reagovat, když krajina, na kterou se díváme, už nevypadá idylicky.

Jetelová začala v 80. letech vytvářet monumentální instalace a sochy, které se zaměřují na otázku moci, politického vykořisťování a povinnosti nezapomínat. Její práce byly od poloviny 80. let prezentované v mnoha zahraničních institucích a na uměleckých přehlídkách včetně londýnské Tate, Bienále v Sydney a na výstavách v londýnských Riverside Studios či newyorské MoMA.