Barcelona/Madrid - Španělská vláda dnes oznámila, že v sobotu zahájí kroky k obnovení ústavního pořádku v Katalánsku, a to na základě článku 155 španělské ústavy. Ten umožňuje Madridu po schválení Senátem převzít kontrolu nad autonomním regionem Španělska, pokud správa regionu porušuje španělskou ústavu. Španělská vláda prohlášením reagovala na dnešní dopis katalánského premiéra Carlese Puigdemonta, který pohrozil vyhlášením nezávislosti Katalánska, pokud se Madrid bude bránit dialogu a bude pokračovat v "represích" vůči Katalánsku.

Puigdemont dopis odeslal v rámci ultimáta, které mu do dnešních 10:00 SELČ dal minulý týden španělský premiér Mariano Rajoy. Puigdemont měl do dneška obnovit v Katalánsku stav, který nebude odporovat ústavě. Lhůtu dostal poté, co minulé úterý podepsal deklaraci o nezávislosti, kterou ale okamžitě pozastavil, aby umožnil dialog s Madridem.

Výzvu k dialogu se španělskou vládou Puigdemont zopakoval i v dnešním dopise. Zároveň ale pohrozil, že pokud bude Madrid dialogu bránit a nezastaví represe vůči Katalánsku, vyhlásí katalánský parlament nezávislost regionu. Puigdemont v této souvislosti připomněl zatčení dvou separatistických vůdců z tohoto týdne kvůli demonstracím před referendem o nezávislosti. Španělská vláda už dříve uvedla, že nebude hovořit o ničem, co odporuje ústavě.

Madrid dnes oznámil, že v sobotu v 10:00 SELČ se mimořádně sejde španělská vláda, aby projednala kroky směřující k obnovení ústavního pořádku v Katalánsku. Tím se rozumí dočasné omezení autonomie, které může být i jen částečné. Madrid nejspíš převezme kontrolu nad katalánským rozpočtem, což už částečně udělal letos v létě, a nad bezpečnostními složkami. Článek 155 španělské ústavy, který dosud nebyl aplikován, nespecifikuje, jak má převzetí autonomie vypadat.

Podle španělských médií ale bude případné omezení autonomie schváleno nejdříve koncem příštího týdne; vyslovit se pro to musí absolutní většinou Senát. Do té doby bude mít katalánský premiér teoreticky další lhůtu převzetí autonomie Madridem předejít.

Už v sobotu či v pondělí má podle španělského tisku zasednout vedení Senátu, které má svolat komisi autonomních regionů. Ta pravděpodobně spolu se zástupci ústavní komise projedná návrh vlády na omezení autonomie, k němuž se podle deníku El Mundo bude moci vyjádřit i Puigdemont. Pokud jeho vyjádření nebude uspokojivé, schválí plénum Senátu návrh vlády. Vládní lidovci mají dost hlasů na absolutní většinu, která je k tomu potřebná.

Mimořádné zasedání španělské vlády se bude konat v sobotu, protože premiér Rajoy je dnes na summitu EU v Bruselu. Odtud se vrátí v pátek, kdy se má ale ještě ve městě Oviedo zúčastnit předávání Ceny princezny asturské. Tu v jedné z kategorií (za svornost) dostane EU, převzít ji od španělského krále mají předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, šéf Evropské rady Donald Tusk a šéf Evropského parlamentu Antonio Tajani.

Na záměr španělské vlády omezit autonomii Katalánska dnes regovali politici ve Španělsku. Podle některých je vláda v právu, protože musí respektovat ústavu. Podle jiných, například baskického premiéra Iñiga Urkullua, Madrid nemá právo ústavní článek o omezení autonomie aplikovat, protože Katalánsko nezávislost nevyhlásilo. Někteří politici, například šéf Katalánské socialistické strany (PSC) Miquel Iceta, navrhují jako nejlepší řešení předčasné volby v Katalánsku.

Podle předsedy Evropského parlamentu Antonia Tajaniho by katalánská vláda neměla vyhlašovat nezávislost, protože nikdo v Evropě ji nebude akceptovat. Tajani v rozhovoru pro španělský rozhlas také zopakoval názor evropských unijních představitelů, že nynější spor Madridu s Barcelonou je španělský, nikoli unijní problém.