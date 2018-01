Bývalý katalánský premiér Carles Puigdemont po příletu do Kodaně.

Bývalý katalánský premiér Carles Puigdemont po příletu do Kodaně. ČTK/AP/Tariq Mikkel Khan

Brusel/Madrid - Španělské úřady hodlají zabránit setkání předsedy katalánského parlamentu Rogera Torrenta s uprchlým katalánským expremiérem Carlesem Puigdemontem. Schůzka je plánována na dnešní poledne v budově zastoupení Katalánska v Bruselu. Informovaly o tom dnes katalánský deník La Vanguardia a španělský deník El País.

Španělské úřady chtějí podle médií zabránit vstupu obou politiků na katalánské zastoupení, které jako jediné španělská vláda po říjnovém převzetí přímé správy nad Katalánskem neuzavřela. Ačkoliv šéfa tohoto zastoupení Amdeua Altafaje z funkce sesadila, stejně jako koncem října celou katalánskou vládu. Jelikož má Madrid přímou správu nad Katalánskem, může činit příslušná rozhodnutí na všech úřadech vlády této autonomní oblasti.

"Je to rozhodnutí, které přijala odpovědná osoba, a nezdá se mi špatné," uvedl dnes španělský premiér Mariano Rajoy ve španělském rozhlase. Reagoval tak na otázku stran plánovaného zásahu proti schůzce Torrenta a Puigdemonta v Bruselu. Podle novináře deníku El País Álvara Sáncheze, který je nyní v Bruselu, ale katalánské zastoupení tuto informaci zatím nepotvrdilo.

Torrent chce dnes s Puigdemontem jednat o způsobu jeho kandidatury na úřad předsedy katalánské vlády. Puigdemont je totiž s celou svou bývalou katalánskou vládou ve Španělsku obviněn ze vzpoury a v případě návratu mu hrozí zatčení. Zvažuje proto různé možnosti, například že by se o úřad premiéra ucházel prostřednictvím videokonference či delegováním hlasu pro zasedání parlamentu, které se bude konat v úterý.

Španělská média tento týden spekulovala, že Puigdemont by se také mohl tajně vrátit do Barcelony. V okamžiku, kdy vstoupí na půdu katalánského parlamentu, ho totiž policie nemůže zatknout bez souhlasu předsedy tohoto parlamentu. Stanoví to pravidla regionálního zákonodárného sboru, která schválilo jeho předchozí vedení loni v srpnu. Důvodem tehdy byl incident, při němž o měsíc dříve způsobilo pozdvižení v katalánském parlamentu několik španělských policistů, kteří se soudním příkazem hledali důkazy pro korupční kauzu jedné z politických stran.