České Budějovice - Madeta, největší zpracovatel mléka v zemi, neprodloužila smlouvu s 29 dodavateli. Důvodem je nadbytek mléka, jejž zavinily sankce Ruska na dovoz potravin z EU. ČTK to dnes řekla mluvčí podniku Marta Faktorová. Původně měla přestat Madeta odebírat mléko od 72 menších dodavatelů. Madeta, která zaměstnává 1500 lidí, letos investuje 300 milionů korun. Madeta, jejíž obrat v roce 2015 činil 5,5 miliardy korun, má zhruba 680 dodavatelů mléka.

Z 29 drobných zemědělců jich 12 přestalo dodávat mléko Madetě k 31. březnu letošního roku, zbylí k poslednímu prosinci 2016. Dohromady od nich brala Madeta denně 9100 litrů mléka.

"Všem se to řeklo dostatečně dopředu, aby si mohli najít nového odběratele. Že neskončilo všech dvaasedmdesát, je dáno tím, že se povedlo optimalizovat svoz a náklady na logistiku. Když k jednomu zemědělci jedete deset kilometrů pro 150 litrů mléka a k dalšímu pro 200 litrů, tak náklady na svoz neskutečně rostou. Ale povedlo se, že někteří to přivezou blíž a cisterna, která jede okolo, to nabere," řekla mluvčí.

Smlouvy Madeta neprodloužila kvůli nadbytku mléka, se kterým se potýkala po zavedení ruských sankcí vůči potravinám z Evropské unie. Souvisel s tím také nadbytek mléka v Evropě. "Mléka bylo moc. Jednak před třemi lety vypadly ruské trhy, jednak pak byl v Evropě strašlivý přetlak mléka. Měli jsme o 100.000 litrů mléka denně navíc a abychom ho nemuseli vylévat a nějak se zužitkovalo, muselo se sušit nebo z něj dělat trvanlivé mléko, a to nám leželo ve skladech. Museli jsme si hledat nová odbytiště, bylo to komplikované," řekla Faktorová.

Madeta, jež zpracuje zhruba 900.000 litrů mléka denně, na konci března podepsala novou smlouvu s Mlékařským a hospodářským družstvem JIH se sídlem v Táboře, které sdružuje zemědělce na jihu Čech. Madetě dodává zhruba polovinu své produkce. Nová smlouva platí do 30. června 2019. "JIH je náš letitý a dobrý partner, máme je rádi," řekla mluvčí Madety.

Výkupní cenu, za niž bude Madeta od družstva JIH mléko brát, ani jedna ze stran neuvedla. "Je to obchodní věc," řekla Faktorová. Zdeněk Houška, místopředseda družstva, ČTK řekl, že výkupní cenu neuvádějí v žádné smlouvě, protože cena závisí na vývoji trhu. "Uzavře se objem a podmínky se dojednávají podle vývoje na světových trzích. Cena je odpovídající," řekl Houška. Průměrná výkupní cena mléka v ČR se podle něj letos každý měsíc zvedala o 20 až 30 haléřů. "Za březen může být mezi 8,3 a 8,4 koruny," uvedl Houška.

Družstvo JIH má pod kontrolou více než 17 procent českého trhu s mlékem. Loni jeho členové vyprodukovali 1,2 milionu litrů mléka každý den, což je meziročně nepatrný pokles. JIH sdružuje asi 200 členů.