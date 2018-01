Budapešť - Maďarsko a Irsko se dnes vyslovily proti jakýmkoli snahám o harmonizaci firemních a dalších daní v Evropské unii. Takové kroky by podle nich poškodily hospodářskou soutěž na unijním trhu. Po schůzce s předsedou irské vlády to dnes v Budapešti prohlásil maďarský premiér Viktor Orbán.

Maďarsko, jehož ekonomika je silně závislá na zahraničních investicích, má s devíti procenty vůbec nejmenší daň z příjmu právnických osob v EU. K nejnižším patří i daň v Irsku, kde činí 12,5 procenta.

"Zdanění je důležitou součástí hospodářské soutěže a my bychom nechtěli, aby v EU existovala regulace, která by Maďarsku svázala ruce v oblasti daňové politiky, ať už je to korporátní, nebo jakákoli jiná daň," řekl Orbán na společné tiskové konferenci s irským protějškem Leo Varadkarem. Ten doplnil, že s Orbánem se shodují v tom, že konkurence mezi členskými státy unijní ekonomiku posiluje.

Jak v listopadu prohlásil komisař pro měnové záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici, Evropská komise zvažuje, že využije svých pravomocí a státům EU odejme právo veta v daňových záležitostech. Chce tak odblokovat reformy, kterým se menší státy brání.

Orbán ve středu o problému jednal s polským premiérem Mateuszem Morawieckým. Oba se vyslovili pro to, aby menší státy měly v EU větší slovo. Obchod států střední Evropy s Německem je větší než obchod mezi Německem a Francií, konstatoval Orbán.