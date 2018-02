Budapešť - Maďarská vláda poslala do parlamentu návrh zákona, který by ministrovi vnitra umožnil zakázat nevládní organizace podporující migraci s odůvodněním, že představují ohrožení národní bezpečnosti. Předloha také počítá s pětadvacetiprocentním zdaněním zahraničních darů nevládním organizacím, podporujícím migraci. Cílem je podle vlády odradit od nelegální migrace, která podle ní podkopává stabilitu v Evropě. Mezinárodní organizace na ochranu lidských práv Amnesty International návrh odsoudila jako existenční hrozbu pro nevládní organizace a neopodstatněný útok na občanskou společnost.

Zákon, předložený zákonodárcům v úterý večer, je klíčovou součástí protiimigrační kampaně vlády premiéra Viktora Orbána zaměřené proti sedmaosmdesátiletému americkému finančníkovi a filantropovi maďarského původu Georgeovi Sorosovi, snažícímu se posilovat liberální hodnoty a otevřené hranice ve východní Evropě, poznamenala agentura Reuters. Zároveň dodala, že Maďarsko a Polsko vedou nacionalistické vlády, které se dostaly do konfliktu s vedením Evropské unie v Bruselu kvůli autoritářskému směřování, odchylujícímu se od evropských norem demokracie a právního státu.

Ale Orbanovo poselství, které hlásá konzervativní křesťanské názory a odmítá multikulturalismus, má příznivou odezvu u voličů. Očekává se, že Orbánova strana Fidesz si v parlamentních volbách plánovaných na 8. dubna zajistí třetí období u moci.

Návrh zákona praví, že nevládní organizace, které "sponzorují, organizují nebo podporují vstup či pobyt občanů třetích zemí na území Maďarska přes bezpečnou třetí zemi za účelem rozšíření mezinárodní ochrany se kvalifikují jako organizace podporující migraci". Od těchto organizací by zákon požadoval registraci u úřadů a povolení činnosti, včetně vedení kampaní, poskytování právní pomoci, náboru dobrovolníků a vydávání informačních brožur. Ministr vnitra by mohl povolení odmítnout vydat, pokud by v této činnosti shledal "riziko pro národní bezpečnost".

Pokud by nevládní organizace pokračovala v takové činnosti, mohli by ji prokurátoři odejmout daňové číslo, čímž by ji prakticky ochromili, uložit vysoké pokuty a nakonec rozpustit. Aktivisté organizující či podporující migraci by také mohli čelit zákazům přiblížit se k vnějším hranicím EU v Maďarsku (tedy k maďarsko-srbské hranici).

"Lehce maskované pokusy postihnout některé nevládní organizace se změnily v úplný přímý útok," uvedla ředitelka AI v Evropě Gauri van Guliková. Zákon by podle ní dal vládě volnou ruku pustit se do nevládních organizací pod libovolnou záminkou. "Ve skutečnosti tyto návrhy nemají nic společného s ochranou národní bezpečnosti a hranic, ale mají umlčet ty, kteří pomáhají lidem v nouzi a odváží se pozvednout hlas," zdůraznila.

Orbánova vláda minulý měsíc načrtla podobu připravovaného balíčku zákonů, kterému dal vládní mluvčí Zoltán Kovács přezdívku "Stop Sorosovi". Miliardář se stal v posledních letech Orbánovým úhlavním nepřítelem i proto, že financuje skupiny hájící práva uprchlíků. Média spekulují, že nová opatření by mohla vést k zákazu vstupu Sorose do Maďarska. Finančník vládní kampaň, která jej obviňuje z řízení masové migrace do EU, označil za "překrucování a lži" s cílem vytvořit falešného vnějšího nepřítele.

Evropská komise loni v létě spustila proti Budapešti řízení kvůli zákonu, který zpřísňuje kontrolu úřadů nad nevládními organizacemi podporovanými z ciziny. Organizace s ročním příspěvkem ze zahraničí nejméně 7,2 milionu forintů (asi 580.000 Kč) se mají registrovat a informovat o svém financování pod hrozbou vysokých pokut a zákazu působení. Musejí se též označovat za "organizace využívající zahraniční financování".