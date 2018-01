Calais (Francie) - Francie v žádném případě nepřipustí obnovu divokého tábořiště migrantů u Calais. Na návštěvě tohoto města na severu Francie to dnes řekl prezident Emmanuel Macron. Obyvatelům Calais i zástupcům bezpečnostních složek slíbil, že vláda udělá vše pro to, aby migranti nemohli město využívat jako ilegální bránu do Anglie.

Provizornímu táboru u přístavního města Calais se přezdívalo Džungle. Pobývalo v něm zhruba 8000 migrantů, kteří se z města pokoušeli dostat do Británie. Předloni v říjnu jej francouzské úřady vyklidily. "Calais nejsou zadní vrátka do Anglie", uvedl dnes Macron.

"Nebudeme tolerovat ilegální zabírání veřejného prostoru," řekl rovněž prezident a ujistil, že tábořiště migrantů nebudou vznikat ani na jiných místech regionu, který dnes navštívil. "Děláme vše pro to, aby ilegální překračování (hranice) v Calais nebylo možné," dodal Macron.

Británii prezident v proslovu vyzval, aby se více podílela na nákladech na bezpečnostní opatření, která brání migrantům vydávat se ze severní Francie do jižní Anglie. Londýn rovněž vyzval, aby reagoval na požadavky Paříže v otázce přijímání nezletilých migrantů bez doprovodu.

Macron se ve čtvrtek v Sandhurstu u Londýna zúčastní britsko-francouzského summitu a otázka migrace bude jedním z témat, které chce s premiérkou Theresou Mayovou probrat. Obyvatele severní Francie dnes prezident ale ujistil také o tom, že bude při jednáních s Brity o jejich odchodu z Evropské unie brát ohledy na zájmy jejich regionu.

Před proslovem prezident Macron navštívil středisko v Croisilles nedaleko Arrasu, kde žije kolem šesti desítek migrantů. S některými z nich krátce pohovořil.

Francie loni obdržela více než 100.000 žádostí o azyl, což je zhruba o 17 procent více než v roce 2016. "Pokud by všichni zůstali, museli bychom každý rok postavit středně velké město," řekl dnes ministr vnitra Gérard Collomb.