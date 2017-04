Paříž - Kandidátka krajní pravice Marine Le Penová a centrista Emmanuel Macron jsou podle aktuálního průzkumu společnosti Harris Interactive nadále favority nedělního prvního kola francouzských prezidentských voleb. Macron by přitom svou soupeřku v předpokládaném druhém kole podle výsledků průzkumu porazil, a stal se tak novým prezidentem klíčové země Evropské unie.

Vyhlídky jednotlivých prezidentských kandidátů se před víkendovým hlasováním příliš nemění. Macronovi průzkum slibuje v prvním kole zisk 25 procent hlasů, což je o procento více než v předchozím průzkumu, Le Penová zůstává na 22 procentech.

Za vůdkyní krajně pravicové Národní fronty (FN) ovšem příliš nezaostávají kandidát tradiční konzervativní pravice expremiér François Fillon a kandidát krajní levice Jean-Luc Mélenchon, kteří mohou nyní shodně počítat s 19 procenty hlasů.

Pokud by do druhého kola voleb skutečně postoupil 39letý exministr hospodářství, má velkou šanci porazit kteréhokoli protikandidáta. V případě, že proti Macronovi v rozhodujícím hlasování bude 7. května stát Le Penová, měl by podle průzkumu dostat 66 procent hlasů. Proti Fillonovi by se měl prosadit 68 procenty hlasů a proti Mélenchonovi 60 procenty.

Fillon by případně Le Penovou ve druhém kole porazil v poměru 58 ku 42 hlasů a Mélenchon 60 ku 40. Pokud by do druhého kola zcela nečekaně postoupili Mélenchon a Fillon, měl by krajně levicový kandidát nad expremiérem 58procentní převahu, vyplývá z průzkumu.

Všech jedenáct kandidátů dnes absolvuje rozhovory v rámci předvolebního pořadu televize France 2, který začíná ve 20:00. Po první podobné debatě z počátku měsíce přitom prudce vzrostly preference především 65letému antiglobalistovi Mélenchonovi, který chce zemi vyvázat z EU, NATO a mezinárodních obchodních smluv.