Praha - S novým týmovým kolegou motocyklistou Janem Brabcem, ale hlavně s vylepšeným kamionem se v lednu postaví na start Rallye Dakar Martin Macík mladší. Stejně jako v minulých letech pojede s liazem, který však bude mít tentokrát motor Iveco. I díky tomu chce hlavní postava týmu Big Shock Racing vylepšit desáté místo z předešlého ročníku legendární soutěže.

"Základním cílem je dojet ve zdraví do cíle. To je zadostiučinění i vůči klukům, kteří na autech celý rok dělají. Jedeme tam ale závodit, chceme být co nejlepší," uvedl Macík mladší na dnešní tiskové konferenci v Praze. "Chceme se posunout o kus dále, to by se mi líbilo. Dáme do toho všechno," doplnil navigátor František Tomášek.

Macík stejně jako jeho otec závodí na Dakaru s kamionem Liaz, a přestože automobilka již v současnosti neexistuje, svůj speciál stále vylepšují. "Nejvýraznější změnou je nový motor na bázi Iveca. Poslední rok a půl jsme pracovali na jeho vývoji. Slibujeme si, že Martina zrychlíme a bude to i levnější varianta pro další závody. V příští sezoně by měl být i v tréninkovém autě," řekl Martin Macík starší.

Upraveno bude i rozložení váhy. "A ještě máme jednu velkou změnu. Na přejezdy jsme si pořídili sluchátka, do kterých si můžeme pouštět hudbu. Abychom nemuseli několik hodin poslouchat jen řev motoru. Vsadil bych se, že do roka a dne je bude mít polovina startovního pole," pousmál se Macík mladší.