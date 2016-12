Praha - Automobilový jezdec Martin Macík mladší se v lednu potřetí v kariéře postaví na start Rallye Dakar jako pilot kamionu a opět se pokusí přiblížit k nejlepšímu výsledku svého otce, který byl v roce 2010 celkově čtvrtý. Právě s tímto cílem jej před lety nahradil za volantem kamionu Liaz.

Pokračovatel rodinné tradice si uvědomuje, že to bude hodně těžké, i když bude mít k dispozici oproti předchozímu ročníku výrazně vylepšený speciál dnes již neexistující automobilky. Macík mladší tak bude spokojený i s umístěním v elitní desítce.

"Někdy bych si k Top 5 chtěl čuchnout. Uvidíme, zda se mi to povede. Oproti minulosti se už o tom ale nebojím mluvit. Jsem připravený nejlépe, jak mohu, ale nemluví za mě zkušenosti. Nemám odjeto tolik Dakarů jako jiní borci. Jsou tam piloti, kteří jeli desetkrát nebo patnáctkrát. Já pojedu potřetí jako pilot a celkově popáté," podotkl Macík, který si dva starty připsal i jako navigátor Vlastimila Vildmana.

"Nemyslím si ale, že bych jezdil tak dlouho. Osobně to vidím ještě tak na dva roky. A když se do pětky nedostanu a tátu nepřekonám, tak si to přiznám a skončím," uvedl sedmadvacetiletý jezdec pragmaticky. Při své premiéře za volantem v roce 2015 byl historicky nejmladším jezdcem v kategorii kamionů. Letos ve startovním poli nejmladší nebude, Alexeji Višněvskému z Běloruska je teprve čtyřiadvacet.

Macík mladší při premiéře do cíle po technických problémech nedojel, letos byl devatenáctý. Opět jej ale přibrzdila technika. "Až do té doby jsme o desítku bojovali a věřím, že tentokrát to vyjde. Nový kamion je diametrálně lepší. Nejdůležitější změnou je úprava těžiště. Teď jsem s tím schopen jet jako s buggynou," pochvaloval si pilot týmu Big Shock Racing, do kterého nově patří i motocyklista Lukáš Kvapil. Oproti staršímu vozu má Macíkova liazka i sníženou hmotnost, upravené těžiště, lehce posunutou kabinu i vylepšený podvozek.

Rodák z Benešova si je vědom velké konkurence v kategorii. "Sledoval jsem ji a pořád je stejně blbá. Je tam 25 aut a samá slušná jména. A někde doufám i já," řekl Macík. "Od doby, co mě zdraví Rusové, vím, že už patřím mezi ty nejlepší. To je pro mě takový měřítko," podotkl s úsměvem. Právě jezdci továrního tým Kamaz jsou hlavními favority slavné soutěže. "Oproti minulému ročníku jsme se všichni posunuli dopředu. Ale uvidíme, kdo více," dodal Macík, který aktuálně trénuje v Alpách. Chce se tam připravit na vysokohorské podmínky v první polovině Dakaru.