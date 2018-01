Cusco (Peru)/Praha - Již více než týden se přímo v Jižní Americe chystá na start Rallye Dakar pilot kamionu Liaz Martin Macík mladší a další členové týmu Big Shock Racing. Do Peru odletěli s předstihem, aby se aklimatizovali a připravili na vysokohorské etapy slavné soutěže. Horské túry absolvovali v okolí Cusca v Andách.

"Vím, že kolegové před závodem spí v kyslíkových stanech, běhají v masce na Ještěd a zkoušejí různé postupy, aby se připravili na nadmořské výšky, které nás čekají především v Bolívii. Já jsem po mnoha konzultacích s kamarády horolezci a doktory dospěl k přesvědčení, že nejúčinnější a zároveň nejpříjemnější bude přijet přímo na místo dříve a během týdne si tu zvyknout," uvedl Macík, který podobný způsob zvolil i před rokem.

Do Peru společně s motocyklistou Janem Brabcem a navigátorem Františkem Tomáškem odletěli již o vánočních svátcích, a přestože měli menší problémy s přesunem, tréninkový kemp splnil účel. "Celou dobu jsme byli v nadmořské výšce přes 3000 metrů a absolvovali jsme i několik túr. Na konci jsme stihli i zregenerovat," pochvaloval si Macík.

Nyní už se ale přesunul do Limy, kde v sobotu odstartuje jubilejní 40. ročník rallye. Macík se v něm bude snažit vylepšit loňské desáté místo. "Myslím, že se to dá ještě zlepšit. A udělám pro to maximum. Základním cílem je ale dojet ve zdraví do cíle. To je zadostiučinění i vůči klukům, kteří na autech celý rok dělají. Jedeme tam ale závodit, chceme být co nejlepší," řekl Macík. Čeká ho už šestý start na Rallye Dakar, z toho dvakrát jel jako navigátor.