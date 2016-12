Praha - Josef Macháček oslaví 60. narozeniny až v březnu příštího roku, jeden dárek si ale dá už v lednu. Zřejmě naposledy v kariéře se postaví na start slavné Rallye Dakar a po letech opět za řidítky čtyřkolky. Před čtyřmi lety se sice rozhodl, že se bude věnovat závodění v buggynách, ale pro tentokrát se vrátí k srdcové disciplíně.

"Je to logické. Když něco oslavuješ, tak nejdeš do rizika, ale do vyzkoušené věci. A hlavně jsem chtěl kariéru ve velkých závodech zakončit na čtyřkolce," řekl Macháček ČTK.

Na čtyřkolkách se mu v minulosti na Rallye Dakar dařilo, pětkrát tuto kategorii dvoustopých strojů vyhrál. V roce 2012 jej ale pořadatelé odmítli se čtyřkolkou vlastní konstrukce pustit na start a Macháček začal závodit v buggynách.

"Vím, že je to trochu odvážné. Z pohledu věku i z pohledu toho, že je to největší podnik. Přes rok jsem ale odjel přes deset tisíc kilometrů i poměrně velké a těžké závody. A výsledky jsem měl dobré, takže věřím, že to zvládnu," řekl člen tým Barth Racing.

Kategorie čtyřkolek na Dakaru prošla v posledních letech změnami, stroje už mají mimo jiné nižší výkon. "Myslím si, že teď dokážu jet tak rychle, jak je schopna čtyřkolka. Takže je jedno, zda je vám dvacet nebo šedesát. Dříve jezdila moje čtyřkolka 150, tahle jede jen 130. Jak mi ubývají síly, tak mi to jezdecky vyhovuje," přiznal jezdec, jenž se poprvé na start Dakaru postavil v roce 1999 ještě v jeho africké verzi.

Že si jej pořadatelé váží, dokazuje i nízké startovní číslo 253, které mu přidělili. Na trať se tak vydá jako třetí čtyřkolkář. "Musím přiznat, že mě překvapili. Já, rebel, který se s nimi soudil a vystupuji proti nim. A dostal jsem třetí číslo," kroutil hlavou Macháček.

Kritický je však k organizátorům i nyní. Příliš nadšený není z volby tratě v horách. "Je to zpatlané. Dakar nemá lokality a ztrácí jezdce. V minulosti bylo na startu 170 aut a teď jich je kolem osmdesáti. A podobné je to i v dalších kategoriích. Lidi nechtějí jezdit v horách a ve výšce kolem čtyř tisíc metrů. Chtějí písek," podotkl Macháček, podle nějž v budoucnosti bude mnohem zajímavější závod Africa Eco Race navazující na africkou minulosti slavného závodu.

A není vyloučeno, že se tam za rok vydá i Macháček. Na jihoamerickém Dakaru totiž dále pokračovat nechce. "Budu pokračovat v malých závodech a možná se budu podílet na vývoji malých buggyn. Jednoho krásného dne musí člověk kvůli věku říct 'ne'. V jedenašedesáti bych se na čtyřkolce už trápil," dodal Macháček realisticky.