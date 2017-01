Tupiza (Bolívie) - Pětinásobný vítěz kategorie čtyřkolek Josef Macháček má po nehodě ve čtvrteční 4. etapě Rallye Dakar vykloubené rameno. Devětapadesátiletý motocyklista by se v nejbližších dnech měl vrátit do České republiky, kde ho zřejmě čeká operace.

"Noha by měla být nakonec v pořádku. Bylo ještě podezření na zlomeninu klíční kosti, ale to se nepotvrdilo," uvedli na sociálních sítích zástupci týmu Barth Racing, jehož barvy Macháček hájil. "Rameno zatím nechtějí místní doktoři dávat do původního stavu," doplnili.

Macháček již před startem rallye uvedl, že Dakaru jede naposledy a chce tak oslavit březnové 60. narozeniny. Před odstoupením byl průběžně šestý.