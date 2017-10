Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Jednodenní skipas pro dospělého ve SkiResortu Černá hora - Pec v Krkonoších letos zdraží o 100 korun na 850 korun, tedy o 13 procent. Cena se týká takzvané TOP sezony zahrnující vánoční svátky a dobu od 20. ledna do 4. března. Levněji o deset procent, tedy za 765 korun, si zájemci budou moci koupit skipas v e-shopu. ČTK to dnes řekla mluvčí SkiResortu Zina Plchová. Špindlerův Mlýn letos nechal cenu 890 korun na pokladně a 850 korun při nákupu na internetu.

SkiResort provozuje střediska Janské Lázně, Pec pod Sněžkou, Velká Úpa, Černý Důl a Svoboda nad Úpou s celkem 44 kilometry sjezdovek, což je nejvíce v Česku. Sezona by mohl začít nejdříve na Černé hoře u Janských Lázní, a to v polovině listopadu.

Skipas v takzvané standardní sezoně SkiResortu v prosinci, v lednu a v březnu zdraží na 780 korun z loňských 690 korun, cena v e-shopu bude 702 korun. Při nákupu jednodenního skipasu přes internet bude mít lyžař parkování v Janských Lázních zdarma. Jinak bude celodenní parkování v nadcházející zimě stát v Janských Lázních jednotných 70 korun po loňských 60 nebo 50 korunách.

Pokud bude chtít lyžař lyžovat pouze v Černém Dole, Velké Úpě nebo Svobodě nad Úpou, bude si moci nadále koupit levnější skipas platný pouze pro dané středisko. V Černém Dole a Svobodě nad Úpou bude parkování dál zdarma.

Zdražení skipasů SkiResort zdůvodnil provedenými investicemi, růstem mezd zaměstnanců a také zvyšováním cen energií, pořizovaných lanovek, sněžných děl a dalšího vybavení. "Loni jsme skipasy nezdražovali, přitom každý rok investujeme do zkvalitnění služeb a rozšíření sjezdovek desítky milionů. Za poslední dva roky částka přesáhla 150 milionů korun, za poslední tři roky je to 400 milionů korun," uvedl ředitel SkiResortu Petr Hynek.

SkiResort letos investoval přes 100 milionů korun. Největší suma šla do nové čtyřsedačkové lanovky v Černém Dole, která bude asi o 300 metrů delší než původní lanovka. V Černém Dole se také prodlouží sjezdovky. V Peci pod Sněžkou budou mít lyžaři k dispozici novou, 600 metrů dlouhou sjezdovku s vlekem Javořák, který propojí Javoří Důl se sjezdovkami v Peci pod Sněžkou. SkiResort investoval i do rozšíření servisů, půjčoven a lyžařských škol, do kterých například pořídil sedm nových pojezdových pásů. Nově bude střediska SkiResortu spojovat zrychlený skibus.

Na Černé hoře již SkiResort sníh vyrábí, poprvé k tomu používá výrobník sněhu SnowFactory, který umožňuje zasněžovat i v plusových teplotách. Kontejner se speciálním zařízením vyrábí sníh na horním úseku sjezdovky Anděl, kde by se za měsíc mohlo lyžovat na úseku 300 metrů. "I letos samozřejmě spoléháme na klasická sněžná děla a tyče, kterých máme ve SkiResortu víc než 220, než ale začne mrznout, testujeme také SnowFactory. Díky tomu budeme moci zahájit lyžování dříve než v minulých letech," uvedl Hynek.

Ceny jednodenního skipasu pro dospělého v hlavní sezoně ve střediscích středních a východních Krkonoš:

Cena 2017/2018 Cena 2016/2017 Cena 2015/2016 Cena 2014/2015 Špindlerův Mlýn 890; 850 při nákupu přes Gopass 890; 850 při nákupu přes Gopass 850; 790 při nákupu přes Gopass 750; SkiResort Černá hora - Pec 850**; 765 při nákupu přes e-shop 750*; 690 750*; 690 650 Malá Úpa 610***; 570 590*; 550 590*; 550 550

* sezona "TOP" pro vánoční svátky a únor

** sezona "TOP" pro vánoční svátky a období od 20. ledna až 4. března

*** sezona "TOP" pro vánoční svátky a období od 20.ledna do 10. března

Zdroj: provozovatelé areálů