České Budějovice - Lyžařský areál Lipnoservis v nadcházející zimě nepatrně zvýší ceny skipasů. V hlavní sezoně bude stát jednodenní permanentka 710 Kč, což je o 20 Kč více než v té minulé. Více zaplatí lyžaři i v areálu Hochficht na česko-rakouské hranici Šumavy, který ročně navštíví desítky tisíc turistů. Další velký areál na jihu Čech Zadov ceny pro nadcházející sezonu nemění. Vyplývá to z ankety ČTK.

"Zohlednili jsme inflaci a také investici do areálu. V ceně ale návštěvníci mají spoustu dalších položek, jako je třeba parkování zdarma," uvedl za Lipnoservis Vojen Smíšek. Dodal, že návštěvníci si mohou se skipasem vyzkoušet i měřený slalomový úsek. Hlavní sezonu má Lipnoservis od 7. ledna do 3. února. V takzvané TOP sezoně, což je období kolem Vánoc a Silvestra a pak od 4. února do 17. března, zaplatí dospělý lyžař za skipas 750 korun.

Areál Hochficht zdražil jednodenní permanentku o dvě eura. To znamená, že lidé nad 19 let zaplatí 39 euro, což představuje v přepočtu přibližně 1000 korun. "Hochficht před sezonou postavil zbrusu novou kabinkovou lanovku za 300 milionů korun," vysvětloval zdražení skipasů Martin Řezáč ze společnosti Lipno Marketing. Dodal, že pro rodiny nabízí areál výhodné podmínky, jelikož dítě do 10 let v doprovodu rodiče zaplatí jen tři eura za den. A počet dětí do 10 let není omezený. "Výsledná cena pro rodinu pak může být paradoxně nižší než leckde na českých horách," uvedl Řezáč.

Lyžařský areál Zadov se rozhodl před sezonou ceny neměnit. Dospělý tak zaplatí za denní skipas 540 korun. "Větší investice připravujeme v příštím roce. Následně bychom potom asi skipasy zdražili," řekl ředitel areálu Luděk Sáska.

Všechna střediska by ráda zahájila provoz v první polovině prosince. Rozhodující však bude počasí. "Momentálně se zasněžovat vůbec nedá, jelikož teploty se drží kolem 10 stupňů," uvedl Sáska.