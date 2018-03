Ofterschwang (Německo) - Američanka Mikaela Shiffrinová obhájila velký křišťálový glóbus za triumf ve Světovém poháru ve sjezdovém lyžování. Dvojnásobná olympijská vítězka si celkové prvenství zajistila v dnešním obřím slalomu v německém Ofterschwangu, kde skončila třetí.

Závod vyhrála stříbrná olympijská medailistka z Pchjongčchangu Ragnhild Mowinckelová z Norska, jež porazila o 66 setin sekundy domácí Viktorii Rebensburgovou a připsala si první vítězství v SP. Německá lyžařka má na dosah malý glóbus za obří slalom, před závěrečným závodem ve finále seriálu v Aare má v čele hodnocení před Francouzkou Tessou Worleyovou náskok 92 bodů.

Dvaadvacetiletá olympijská vítězka v obřím slalomu Shiffrinová se na stupně vítězů posunula v druhém kole ze čtvrté pozice, na Mowinckelovou ztratila 74 setin. Před závěrečnými pěti závody v sezoně vede o nedostižných 603 bodů.

Shiffrinová měla velký glóbus jistý ještě předtím, než se vydala do branek druhého kola. Její jediná rivalka v boji o celkové prvenství Wendy Holdenerová ze Švýcarska totiž musela k udržení teoretické naděje skončit nejhůře druhá, což se jí ale nepodařilo a nakonec obsadila 14 pozici.

"Je to úžasné, teď se mi ty pocity těžko popisují. Prala jsem se s tím v hlavě, na co se budu soustředit - jestli na olympiádu, nebo na Světový pohár. To, že jsem si vítězství zajistila už před finále, je neuvěřitelné," uvedla Shiffrinová, jež v Pchjongčchangu získala ještě stříbro za kombinaci. "Teď si můžu poslední závody užít a zabojovat o glóbus za slalom. Ten největší cíl je ale splněn," dodala vítězka deseti závodů SP v sezoně.

Prvenství ve slalomu si může rodačka z Vailu zajistit v Ofterschwangu už v sobotu. Dva závody před koncem vede před Slovenkou Petrou Vlhovou o 175 bodů.

České lyžařky dnes v Německu nestartovaly, ve slalomu by se měly představit Gabriela Capová s Martinou Dubovskou.

Ženy - obří slalom: 1. Mowinckelová (Nor.) 2:34,80 (1:17,83+1:16,97), 2. Rebensburgová (Něm.) -0,66 (1:18,27+1:17,19), 3. Shiffrinová (USA) -0,74 (1:18,43+1:17,11), 4. Haaserová (Rak.) -1,21 (1:19,21+1:16,80), 5. Bassinová (It.) -1,39 (1:18,39+1:17,80), 6. Hansdotterová (Švéd.) -1,63 (1:18,88+1:17,55), 7. Haverová-Lösethová (Nor.) -1,64 (1:19,57+1:16,87), 8. Mölggová (It.) -2,00 (1:19,22+1:17,58), 9. Lysdahlová (Nor.) -2,26 (1:19,18+1:17,88), 10. Curtoniová (It.) -2,34 (1:19,46+1:17,68).

Průběžné pořadí obřího slalomu (po 8 závodech): 1. Rebensburgová 582, 2. Worleyová (Fr.) 490, 3. Shiffrinová 481, 4. Mowinckelová 371, 5. Brignoneová (It.) 274, 6. Brunnerová (Rak.) 249.

Průběžné pořadí SP (po 34 z 39 závodů):

1. Shiffrinová 1573, 2. Holdenerová (Švýc.) 970, 3. Rebensburgová 847, 4. Mowinckelová 815, 5. Vlhová (SR) 814, 6. Weiratherová (Licht.) 811, ...69. Ledecká 77, 113. Capová 12, 117. Pauláthová 8, 118. Dubovská (všechny ČR) 7.