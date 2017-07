Praha - Čtyřiasedmdesátiletou ženu napadl dnes Praze-Podolí pachatel, který seniorku udeřil do hlavy a ukradl jí kabelku. Policie z loupeže podezřívá jednadvacetiletého muže, kterého zadržela krátce po činu. Pokud se podezření prokáže, hrozí mu za trestný čin loupeže až deset let vězení. Na webu pražské policie o tom informoval její mluvčí Jan Daněk.

Ženu lupič přepadl dnes dopoledne ve Dvorecké ulici, když se vracela z nákupu. Seniorku udeřil zezadu do hlavy a z ruky jí vytrhl kabelku, se kterou utekl. Oloupená žena pak musela vyhledat lékařské ošetření. Podle kriminalistů je možné, že ji pachatel udeřil dlažební kostkou.

Možného pachatele se podařilo policistům zadržet bezprostředně po přepadení. Jedenadvacetiletý soudně trestaný muž se schovával v zadní části domu, vzdáleného několik desítek metrů od místa činu. "Tam pak policisté také nalezli i uloupenou kabelku," uvedl Daněk.

Podezřelý muž byl v minulosti sedmkrát soudně trestán, a to pro krádeže, maření úředního rozhodnutí a vykázání a pro porušování domovní svobody. "Za to byl odsouzen k několika výkonům trestu odnětí svobody ve věznici pro mladistvé a následně přemístěn do věznice pro ostatní odsouzené," doplnil policejní mluvčí. V případě odsouzení muži hrozí za loupež až desetiletý trest.