Utkání NHL New York Rangers - Montreal. Canadiens Vpravo brankář Carey Price z Montreal Canadiens, vlevo Chris Kreider z New York Rangers. ČTK/AP/Adam Hunger

New York - Hokejisté New York Rangers porazili v jediném nedělním utkání NHL Montreal 2:0 a připsali si první výhru v sezoně. Oproti původním plánům nastoupil do branky Jezdců místo Ondřeje Pavelce zkušený Henrik Lundqvist, jenž pochytal všech 34 střel a dosáhl na 62. nulu v kariéře v NHL.

Z českých hokejistů zasáhl do utkání pouze Tomáš Plekanec v dresu hostujícího Montrealu. Další útočník Canadiens Aleš Hemský zůstal jen na tribuně. V sestavě Rangers poprvé v sezoně chyběl osmnáctiletý talent Filip Chytil.

Ačkoliv se před zápasem objevily zprávy, že se v brankovišti Rangers představí Pavelec, trenér Alain Vigneault se nakonec rozhodl pro švédského gólmana, jenž v minulém zápase v Torontu inkasoval v první třetině pět branek. Pavelec sobotní duel při porážce 5:8 dochytal a inkasoval třikrát.

Lundqvist si dokonale vylepšil pošramocenou reputaci a díky 62. čistému kontu se v historických tabulkách posunul na 16. místo před Waltera "Turka" Brodu. Navíc se pětatřicetiletý gólman dočkal ocenění pro první hvězdu večera.

Vítěznou trefu si v 18. minutě připsal obránce Brady Skjei, jehož nahození z úhlu si srazil do vlastní branky montrealského obránce Shea Weber. Dva body pro Rangers pojistil v 50. minutě čtvrtým zásahem v sezoně Mika Zibanejad.

Plekanec za necelých patnáct minut na ledě zaměstnal Lundqvista čtyřmi střelami. Jak Chytil v dresu Rangers, tak i Hemský v barvách Montrealu se představili v úvodních dvou duelech, tentokrát však zůstali pouze mezi náhradníky.

Rangers si po prohrách s Coloradem (2:4) a Torontu připsali první vítězství v sezoně. Montreal si v prvním utkání poradil s Buffalem, ale poté si z ledu Washingtonu odvezl prohru 1:6.

Výsledek NHL:

New York Rangers - Montreal 2:0.