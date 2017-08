Londýn - Fotbalisté Manchesteru United si na úvod sezony Premier League zlepšili chuť po prohře v Superpoháru UEFA a doma porazili West Ham 4:0. První dva góly obstarala největší letní posila Romelu Lukaku. Tottenham, obhajující druhé místo, začal ročník výhrou 2:0 na hřišti nováčka z Newcastlu. Domácí mu navíc cestu za třemi body usnadnili, když hráli téměř celý druhý poločas o deseti bez vyloučeného Jonja Shelveyho.

Záložník Newcastlu v 48. minutě za stavu 0:0 chtěl po faulu zvednout sedícího protihráče Dele Alliho, ten to však odmítl a Shelvey mu místo toho šlápl na kotník. Sudí to posoudil jako úmyslné nesportovní chování a Shelveyho vyloučil. Pro Newcastle to bylo o to bolestnější, že v první půli už musel dvakrát střídat kvůli zranění.

Tottenham přesilovou hru využil zásluhou Alliho a Bena Daviese, kteří zužitkovali asistence Christiana Eriksena. Naopak v zakončení se trápil nejlepší střelec minulé sezony Harry Kane, který smůlu nezlomil ani v závěru, kdy trefil tyč.

Manchester v týdnu podlehl v Superpoháru Realu Madrid 1:2, jediný gól dal Lukaku. A belgický kanonýr potvrdil dobrý vstup do nového angažmá po příchodu z Evertonu i v úvodním kole anglické ligy. Ve 33. minutě hosté špatně rozehráli, Rashford potáhl rychlý brejk a připravil pozici pro Lukakua, který nezaváhal. Trefil se tak při ligovém debutu za Anderlecht, West Bromwich, Everton a nyní i Manchester. Jen v Chelsea mu to nevyšlo.

Krátce po změně stran se Lukaku radoval podruhé, když hlavou usměrnil do branky Mchitarjanův centr z přímého kopu. Stal se tak teprve čtvrtým hráčem v historii, který při debutu za United skóroval dvakrát. Dosud se to povedlo jen Jamesi Wilsonovi, Ruudu van Nistelrooijovi a Marcusi Rashfordovi. Navíc dal West Hamu v jedenáctém utkání jedenáctý gól.

West Ham už neměl odpověď, naopak v závěru ještě dvakrát inkasoval po střelách Martiala a Pogby.

Chelsea vstoupila do nové sezony překvapivou domácí porážkou 2:3 s Burnley. Obhájci mistrovského titulu inkasovali všechny branky ještě v prvním poločase a bez dvou vyloučených zvládli po přestávce jen snížit. Liverpool neudržel vedení na hřišti Watfordu a remizoval 3:3, když ve čtvrté nastavené minutě srovnal Miguel Britos.

Nevydařený zápas pro Chelsea předznamenal už po necelé čtvrthodině stoper Cahill, který si na útočné polovině příliš předkopl míč a jeho následný skluz ohodnotil rozhodčí červenou kartou. Hosté si pak zásluhou dvou gólů Vokese a jednoho zásahu Stephena Warda vypracovali do přestávky překvapivě jasné vedení.

Dvacet minut před koncem snížila letní posila Chelsea z Realu Madrid Morata. Navzdory druhé žluté pro Fábregase zvládli obhájci titulu v devíti ještě snížit na jednobrankový rozdíl zásluhou Luize. Na víc už však londýnský celek nedosáhl a prohrál tak svůj úvodní duel sezony poprvé od roku 1998, kdy nestačil na Coventry. Od té doby zahájila Chelsea ligový ročník patnáctkrát výhrou a třikrát remízou.

Liverpool podobně jako v minulé sezoně trápily standardní situace a už v osmé minutě po rohu otevřel skóre domácí Okaka. Hostům se povedlo srovnat po kombinační akci na jeden dotyk, kterou zakončil Mané, jenže Watford si rychle vzal vedení zpět dorážkou Doucourého.

Po změně stran se však ukázala nejdražší posila v historii Liverpoolu Salah. Egyptský útočník nejprve vybojoval penaltu, ze které Firmino srovnal, a vzápětí sám dokonal obrat. Watford ale nakonec přece jen favorita obral o body, když v nastavení po rohu doklepl míč na brankové čáře Britos.

První ligový zápas za Everton po 13 letech strávených v Manchesteru United ozdobil brankou útočník Rooney. Anglický kanonýr zakončil v nastavení prvního poločasu hlavou kombinační akci a rozhodl o domácím vítězství 1:0 nad Stoke.

Huddersfield oslavil návrat do nejvyšší soutěže po 45 letech vítězstvím 3:0 na hřišti Crystalu Palace a dosud jako jediný tým vyhrál v prvním kole o víc než jednu branku. Za výhrou nováčka nasměroval vlastní gól Joela Warda a dvě trefy nejdražší posily v historii klubu Mounieho.

Další z nováčků Brighton doma prohrál s Manchesterem City 0:2, ale favoritovi dlouho odolával. Až v 70. minutě poprvé překonal domácí obranu kanonýr Agüero. Krátce nato vedení hostů navýšil vlastním gólem Dunk, jenž se tak stal sedmým hráčem v historii, který při debutu v Premier League skóroval do vlastní sítě. V nominaci Brightonu na utkání chyběli oba Češi v týmu Jiří Skalák i Aleš Matějů.

Anglická fotbalová liga - 1. kolo:

Watford - Liverpool 3:3 (8. Okaka, 32. Doucouré, 90.+4 Britos - 29. Mané, 55. Firmino z pen., 57. Salah), Chelsea - Burnley 2:3 (69. Morata, 88. Luiz - 24. a 43. Vokes, 39. S. Ward), Crystal Palace - Huddersfield 0:3 (26. a 78. Mounie, 23. vlastní J. Ward), Everton - Stoke 1:0 (45.+1 Rooney), Southampton - Swansea 0:0, West Bromwich - Bournemouth 1:0 (31. Hegazy), Brighton - Manchester City 0:2 (70. Agüero, 75. vlastní Dunk), Newcastle - Tottenham 0:2 (61. Alli, 70. Davies), Manchester United - West Ham United 4:0 (33. a 53. Lukaku, 87. Martial, 90. Pogba).