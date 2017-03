Luhačovice (Zlínsko) - Město Luhačovice na Zlínsku bude v restituci vracet zámek, lesy a další pozemky potomkům rodu Serényiů, o jejichž majetek se vedla vleklá restituční kauza. Vedení města již o podmínkách vydání jedná, je to však spíše záležitost několika let, řekla dnes novinářům starostka města Marie Semelová (ČSSD). Potomci již získali část lesů, rozloha dalších pozemků se nyní zjišťuje.

Luhačovické panství bylo v majetku rodu od poloviny 17. století, Serényiové se také zasloužili o rozvoj lázeňství. "Jako poslední trvale působil v Luhačovicích, a patřily mu zde stále ještě nemalé majetky, Alois Serényi. Ten se ale v průběhu druhé světové války za okupace přihlásil k německé národnosti. O navrácení československého občanství se po skončení války snažil, ale až do nedávné minulosti nebyla vzhledem k různým dějinným zvratům tato otázka dořešena," uvedla starostka.

O potvrzení, zda byl Serényi ke dni úmrtí československým občanem, požádala kvůli restitučnímu řízení v roce 2009 jeho nejmladší dcera Isabella Thienen-Adlerflycht. Loni bylo Aloisi Serényimu občanství navráceno, restituční nároky potomků tak jsou oprávněné. S vedením města vzhledem k věku Serényiovy dcery jednají další členové rodiny.

O zámek podle starostky ještě restituenti oficiálně nepožádali, město se však již domlouvá s potomky, že v zámku bude moci zůstat jedna ze dvou institucí, které v něm sídlí, a to základní umělecká škola a dům dětí a mládeže. Radnice hledá prostory, kam by jednu z institucí přestěhovala, ve hře je například sokolovna či základní škola. "Při všech jednáních s restituenty ale bylo vedení města ujištěno, že je nečeká náhlé vystěhování institucí, ale na vše budou mít dostatek času," řekla Semelová. Zámecký park by měl být nadále otevřen veřejnosti. Potomci rodu, kteří žijí ve Vídni, se chtějí do Luhačovic přestěhovat a výhledově v zámku žít.

Město již dříve zrekonstruovalo levé křídlo zámku, opravovalo však i další části objektu a zahradu. "Budova však potřebuje další zásah," řekla starostka.

Pozemky, na které by se měla vztahovat restituce, nyní řeší zlínský pozemkový úřad. Podle starostky jde například o plochy na okraji města, kde radnice chtěla stavět odstavné parkoviště. "Ve městě Luhačovice bylo v majetku vedeno 278 hektarů lesů. Dosud bylo vydáno 125 hektarů, po restitucích městu zůstane asi polovina dosud obhospodařované plochy lesů," uvedla starostka.

Barokní zámek vybudoval v první polovině 18. století majitel luhačovického panství Volfgang Serényi. Postavil jej na místě původní tvrze. Jde o jednopatrovou stavbu s jednoduchou barokní fasádou. K památce přistavěl i kapli.

Restituční spory Serényiů se táhly od začátku 90. let a otázka občanství byla klíčová. Isabella Thienen-Adlerflycht žádala o vydání někdejšího majetku rodu ve Zlínském a Jihomoravském kraji i na Vysočině. Serényiům patřil vedle zámku v Luhačovicích například zámek v Lomnici u Tišnova a také luhačovický velkostatek. Po válce o všechno přišli.