Praha - Na ministerstvo financí dnes dorazili s požadavky na navýšení rozpočtů svých resortů ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD) a ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Ludvík po jednání s šéfem financí Ivanem Pilným (ANO) snížil žádost na navýšení rozpočtu na dvě miliardy. Brabec dojednal navýšení rozpočtu MŽP na příští rok o 210 milionů korun. Pilný jednal rovněž s předsedkyní Asociace krajů ČR Janou Vildumetzovou (ANO).

Částka pro zdravotnictví ještě není dohodnutá, podle Ludvíka se blíží kompromisu. Ráno šel na jednání s žádostí o navýšení plánovaných 6,947 miliardy korun o dalších 3,708 miliardy. Jak následně řekl Pilný, o tom, zda se peníze do zdravotnictví dají, stejně rozhodne vláda.

Podle Ludvíka je částka dvě miliardy "ořezaná na kost". Jednání s Pilným si ale chválil, bylo podle něj velmi racionální. "Šli jsme kapitolu po kapitole, položku po položce. Ale samozřejmě, že finance bojují. Finální rozhodnutí bude určitě na vládě," řekl novinářům po schůzce.

"Ten kompromis vnímám v tom, že ministerstvo zdravotnictví velmi rozumně, stejně jako ostatní ministerstva, snížilo požadavky, které šly nad rámec toho, co dostalo. Přání pana ministra Ludvíka je v tomto okamžiku v oblasti dvou miliard. Tyto dvě miliardy jsem mu nemohl potvrdit, protože ve státním rozpočtu prostě nejsou," řekl Pilný. Ministr Ludvík nyní musí definovat priority ve svém rezortu, následný návrh rozpočtu předá Pilný vládě. Ta bude muset rozhodnou o prioritách státu, protože na všechno peníze nebudou, aby se zvládnul schválit plánovaný 50miliardový schodek.

Návrh počítající pro zdravotnictví s necelými sedmi miliardami je podle Ludvíka dokonce o 1,25 miliardy nižší než současný rozpočet. Před jednáním ministr řekl, že peníze chce na strategické investice a dotační programy, například na rezidenční místa pro mladé lékaře.

Ministerstvo z rozpočtu platí provoz státních institucí jako jsou Státní zdravotní ústav, Státní ústav pro kontrolu léčiv nebo krajské hygienické stanice, celkem jich je včetně přímo zřizovaných nemocnic a dalších zdravotnických zařízení 73. Další peníze, asi 277 miliard korun, rozděluje prostřednictvím úhradové vyhlášky zdravotním pojišťovnám. Asi 69 miliard z nich platí stát za děti, seniory a další státní pojištěnce.

Na opravy ministerstvem spravovaných nemocnic mělo být příští rok vyčleněno přes 10 miliard korun. Část chce čerpat z evropských fondů. Už teď je podle Ludvíka zřejmé, že na některé se nedostane. "Nechci do kapitoly nic, co by se příští rok neutratilo, protože to není ještě ani vysoutěženo," vysvětlil ministr.

Peníze tak nejspíš nezíská fakultní nemocnice v Brně-Bohunicích. "Ještě nemají ani projekt. Tak jsem panu řediteli říkal, ať si vezmou svoje peníze na spoluúčast a za ně si vysoutěží projekt. Soutěž na projekt trvá čtyři až šest měsíců, když to jde rychle. V lednu či únoru budou mít projektanta a ten to bude nejméně půl roku malovat. V říjnu nebo v listopadu budou vypisovat soutěž a pak už je to otázka roku 2019, protože soutěž skončí na jaře," uvedl Ludvík.

Brabec dorazil na schůzku s Pilným s požadavkem na 280 milionů korun. Výsledkem je podle šéfa životního prostředí rozumný kompromis 210 milionů korun. O chybějících 70 milionů se zkrátí investiční nebo provozní náklady podřízených organizací, jako je Český hydrometeorologický ústav nebo Česká inspekce životního prostředí.

Přidané peníze chce ministr využít hlavně na dotační program péče o krajinu. V něm jsou podle něj tisíce malých projektů, například na ruční kosení vzácných luk. Další peníze použije jako kompenzace pro státní podniky nebo i zemědělce, kterým je hospodářská újma kvůli ochraně přírody hrazena státem. Například státní podnik Lesy ČR chce podle dřívějších informací roční náhradu újmy zhruba 72,5 milionu korun, další peníze chodí Vojenským lesům a statkům.

Brabec dodal, že ministerstvu celkový meziroční propad rozpočtu MŽP o zhruba čtyři miliardy korun na 13,1 miliardy nevadí, protože se budou moci peníze operativně navýšit při čerpání evropských fondů.

Vildumetzová s Pilným jednala o financování zvýšení platů v sociálních službách. Podle šéfa státní kasy může ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD) na tuto věc poslat krajům 822 milionů korun z nevyčerpané rezervy úřadu práce. Marksová ale koncem července po diskusi s Pilným uvedla, že peníze, které nevyčerpal úřad práce, by měly zůstat na úřadu práce.

"Opravdu ty prostředky navíc, které si uspořil úřad práce, mají zůstat na úřadu práce," uvedla tehdy. Pilný však dnes řekl, že jde čistě o její rozhodnutí. "Bude s tím nakládat tak, jak uzná za vhodné. Je zcela na jejím rozhodnutí, zda těch 800 milionů do krajů prostě dá. Je to možné zprocesovat," řekl Pilný. Další peníze jí ministr financí nedá. Na účtu úřadu práce bylo podle ministra ještě nedávno 4,3 miliardy korun.

"Budu znovu apelovat na paní ministryni, aby udělala ten krok a těch 822 milionů krajům poslala, protože je to možné a je to v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech," řekla dnes novinářům Vildumetzová.

Vláda rozhodla o zvýšení výdělků od loňského listopadu. Znovu nařídila u vybraných profesí přidávání od letošního července. Na červencový růst platů a mezd v sociálních službách krajům kabinet poslal 1,16 miliardy korun. Kraje si ale stěžují na to, že nedostaly žádný příspěvek na nařízené listopadové přidávání a jejich letošní rozpočty s výdaji nepočítají. Asociace krajů proto žádá na dofinancování za dobu od loňského listopadu do konce letošního května 822 milionů. "Kraje se už několik měsíců o tuto částku hlásí, protože jim patří," dodala Vildumetzová.