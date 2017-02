Praha - Tradiční čínská medicína se může stát vhodným doplňkem západní léčby a moderních medicínských postupů. Do západní terapie může také víc vnést i psychosomatický prvek. Novinářům to dnes řekl ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD). Ve Sněmovně se dnes koná seminář o propojení západní a tradiční čínské medicíny. Účastní se ho experti z Číny i prestižních západních univerzit, a to třeba z Cambridge či Yale.

Tradiční čínskou medicínu začala v Česku využívat královéhradecká fakultní nemocnice, od října 2015 má ambulanci s čínskými specialisty. Nabízí akupunkturu či bylinnou terapii. Zatím ošetření dostalo 900 pacientů. Zájem je velký a čekací doba trvá několik měsíců. Nemocnice také ve spolupráci s čínskou CEFC připravuje výstavbu kliniky tradiční čínské medicíny za téměř 300 milionů korun.

"Tradiční čínská medicína nikdy nenahradí naši západní medicínu založenou na důkazech, nicméně stává se vhodným doplňkem a určitou alternativou k tomu, jak mohou systémy koexistovat," uvedl Ludvík. Podle něj je západní medicína dnes "odosobněná a přetechnizovaná", čínská medicína do ní může vnést psychosomatický pohled. "Bude uvažovat o tom, že nemoc těla není jen nemocí těla a někdy může být i nemocí duše," dodal ministr.

Podle šéfa sněmovního zdravotního výboru Rostislava Vyzuly (ANO) může čínská medicína například zmírnit agresivní vedlejší účinky náročné onkologické léčby. "Neříkám, že čínská medicína dokáže vyléčit rakovinu, jsou ale důkazy o tom, že dokáže dopady léčby zmírnit," uvedl Vyzula, který působí přes 30 let jako onkolog.

Čínská medicína zahrnuje například masáže, akupunkturu či dietu s rostlinnými přípravky. Pochybnosti o ní měla podle svého bývalého šéfa Romana Prymuly i hradecká nemocnice. Nechala si vypracovat audit od partnerů z univerzity v Cambridge, dodal Prymula, který je nyní poradcem na ministerstvu zdravotnictví. "To, co je v Hradci Králové, není nic proti kvalitní vědě. Lze kombinovat čínskou medicínu s medicínou založenou na důkazech," uvedl zástupce univerzity v Cambridge Jan Růžička, který v minulosti působil jako šéf kabinetu exministra zdravotnictví Leoše Hegera (TOP 09).

Ministerstvo zdravotnictví se do budoucna chce zaměřit na případnou regulaci a nastavení přesnějších pravidel pro používání čínské medicíny. Stanovit by se mohlo například to, kdo ji může poskytovat a jaké produkty může používat.