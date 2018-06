Loutkoherec Josef Borek byl 8. června 2018 při zahájení Festivalu rekordů a kuriozit v Pelhřimově zapsán do rekordmanské síně slávy. Se svojí loutkou Borečkem hrál pro diváky z více jak stovky zemí světa.

Loutkoherec Josef Borek byl 8. června 2018 při zahájení Festivalu rekordů a kuriozit v Pelhřimově zapsán do rekordmanské síně slávy. Se svojí loutkou Borečkem hrál pro diváky z více jak stovky zemí světa. ČTK/Pavlíček Luboš

Pelhřimov - Do rekordmanské síně slávy byl při festivalu rekordů a kuriozit v Pelhřimově zapsán pětasedmdesátiletý loutkohorec Josef Borek. Podle Agentury Dobrý den, která ocenění uděluje od roku 2003, se nepodařilo najít nikoho, kdo by loutkoherecky ztvárnil víc skladeb klasické hudby. Borek působil v brněnském divadle Radost nebo v pražském Divadle Spejbla a Hurvínka a Minor a od 90. let se věnuje loutkohereckým koncertům vážné hudby. S loutkami koncertoval po celém světě a nyní pravidelně baví návštěvníky pražského Karlova mostu.

Borek byl prvním z těch, kteří v 90. letech obnovovali pouliční umění v Praze, podle jeho vyjádření ho viděli hrát turisté ze stovky zemí. První turné, při kterém zvládl odehrát 60 koncertů, měl v Japonsku. Pozvali ho tam na základě doporučení japonské delegace, která navštívila Divadlo na Vinohradech a kterou bavil svou loutkou Dona Giovanniho. Do té doby měl na repertoáru jedinou skladbu, pro koncerty ale připravil devadesátiminutový program složený z klasické hudby i populárních písní, včetně filmových.

Borek pochází z Kunovic u Uherského Hradiště, je absolventem pražské AVU a žije v Brně. Hudebním loutkám se začal věnovat po skončení aktivní herecké dráhy. Navrhl a nechal je vyrobit tak, aby je bylo možné ovládat v co největším souladu s hudbou. Skladby pro jeho představení nahrál Štěpán Rak nebo Vladimír Mikulka a svůj divadelní ansamble nazval Musique Marionnette Theatre Boretcheque. "Odkazuji na to, že jsem Borek, že jsem Čech, a taky tím vzdávám hold svému tatínkovi, kterému se říkalo Boreček," vysvětlil loutkoherec.

V rekordmanské síni slávy je nyní 20 osobností. Vedle Karla Gotta nebo Emila Zátopka se do ní dostali lidé z kuriózními světovými prvenstvími, mimo jiné i sběratel sýrových etiket Ladislav Likler. "Jsou mistři svého oboru, ale nejsou až tak známí," řekl prezident agentury Miroslav Marek.