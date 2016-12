Praha - Automobilový jezdec Aleš Loprais se na Rallye Dakar opět představí za volantem kamionu Tatra. Synovec šestinásobného vítěze slavné soutěže, jehož dakarským maximem je třetí místo z roku 2007, se tak vrátil ke značce, která k jeho jménu neodmyslitelně patří. A věří, že ve 39. ročníku soutěže bude opět patřit k nejlepším pilotům kamionů.

"Rozhodli i fanoušci. Tatra ke jménu Loprais patří a naopak. Každá druhá otázka je stejná. Teď budu mít větší klid, což je taky strašně důležité," pousmál se Loprais v rozhovoru s ČTK. Šestatřicetiletý závodník v minulých dvou letech řídil speciály Iveco a MAN, letos v říjnu se ale dohodl na spolupráci s týmem Buggyra a vrátil se k tatře. "Když jsem dostal tuhle nabídku, šlo všechno rychle," řekl.

Loprais v minulosti jezdil s tatrou vlastního týmu, dostal se však do problémů s homologací. Teď bude mít k dispozici speciál roudnického týmu, jenž úzce spolupracuje s kopřivnickou automobilkou. "Královna (Lopraisova vlastní tatra) je ve spoustě směrech jedinečné auto, ale Phoenix (nový speciál) už je otestovanější. Na přímé porovnání bych ale musel jet stejnou trať s oběma vozy. Koncept Tatry je ale daný," uvedl Loprais.

Již po prvním testování jej ale upoutala odpružená kabina, kterou Buggyra používá. "Je to hodně zajímavé. Nechal jsem si ji trochu přitvrdit a zapracovali jsme na stabilizaci. Je to ale otázka jezdce, každý má trochu jiný styl," řekl týmový kolega Martina Kolomého. "Momentálně na Dakaru ale rozhodují jiné věci. Technické závady, navigace. Není vše o technice, jak se zdá z venku," podotkl.

Loprais patří mezi nejzkušenější české účastníky rallye. A chce patřit i k nejlepším. "Vždy jsem jel na výsledek a to se nemění. Konkrétní cíl ale říkat nebudu, je to v podstatě nesmysl. Na bednu má deset pilotů, což je ohromná konkurence. My budeme rádi, když ji budeme taky tvořit," řekl rodák z Olomouce.

Hlavními favority podle něj budou tradičně piloti továrního týmu Kamaz. "V posledním ročníku sice nevyhráli, ale nebylo to pro ně tak špatné. Nevyšel jim jeden moment, kdy se všichni rozhodli pomoct jednomu a ukázalo se, že to bylo špatné taktické rozhodnutí. To už neudělají. Oni jsou stále tým číslo 1 a ostatní jsou jim na míli vzdálení. My se budeme snažit tu míli alespoň na kilometr zkrátit," podotkl Loprais.

Pořadatelé připravili pro účastníky opět náročnou trať, tentokrát i s týdnem ve vysokých nadmořských výškách. "Utěšuji se tím, že je to pro všechny stejné. Ale kamion ve vysokých úzkých uličkách není nic pozitivního a místy je to nebezpečné. Je to náročné pro techniku a trpí i lidi. Jak jsem ale řekl, pro všechny to bude stejné," dodal Loprais.

Závod odstartuje 2. ledna, posádku se startovním číslem 503 s Lopraisem tvoří Jiří Štross a Jan Tománek.