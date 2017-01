Río Cuarto (Argentina) - Pilot kamionu Tatra Aleš Loprais se v páteční předposlední etapě Rallye Dakar posunul na průběžné sedmé místo v kategorii. Za třetí výhrou na slavné soutěži, druhou na pozici pilota, míří Rus Eduard Nikolajev s kamazem, jenž má v čele rallye náskok 17 minut na týmového kolegu Dmitrije Sotnikova.

Loprais byl sedmý i v etapě mezi argentinskými městy San Juan a Río Cuarto, ve které zaostal za nejrychlejším Nikolajevem o 17 minut. Člen týmu Buggyra Racing se vyrovnal i s menšími zdravotními problémy.

"Ráno jsem blinkal a první část etapy byla o přežití. Nechtěl jsem, aby se mi kluci smáli," uvedl večer už s úsměvem Loprais. "S menší chřipkou jsem do Jižní Ameriky už přiletěl, ale já to nikdy neventiluji, bojuji si s tím sám. Doufám, že to tímto skončilo a bude už jen dobře," dodal Loprais.

Martin Macík mladší s liazem byl devátý a v celkovém pořadí se posunul na 10. místo. Martin Kolomý zajel i kvůli technickým problémům třináctý čas a je průběžně patnáctý.

"Byla to rychlá etapa a to mi vyhovuje. Měli jsme technický problém a opravovali. S tím už jsme ovšem smíření a víme, že to auto je potřeba dodělat. Nedofukovaly se nám vůbec měchy, a když jsme zapadli a chtěli dofouknout, tak jsme měli smůlu," uvedl Kolomý, jehož musel vytáhnout jeden ze soupeřů.

Stejně jako ve středu se dařilo Prokopovi, jenž se podruhé za sebou prosadil v etapě do elitní desítky, ale trochu ho mrzelo, že se do Top 10 neposunul i v průběžném pořadí.

"Pořadatelé nás zase nešetřili. V programu byla slibovaná rychlá etapa jako WRC, ale jak je letos zvykem, tak opak byl pravdou. První sekce byla v těžkém terénu v hlubokém písku. Šlo jen o to nezapadnout a nezničit auto víc, než už je. Dalo se tam víc ztratit než získat, takže jsme zvolili jízdu na jistotu," řekl Prokop, jehož od desátého místa dělí necelých šest minut.

Dnes účastníky 39. ročníku dakarské rallye čeká závěrečná etapa, jejíž součástí je však již jen 64 km měřeného úseku. "Čeká nás poslední měřený úsek, který je opravdu krátký a jede se v okolí Rio Cuarto. Bojujeme o umístění v top 10. To je jednoznačný cíl," řekl Macík.

11. etapa: San Juan - Río Cuarto:

Automobily (759 km/měřených 292 km): 1. Loeb, Elena (Fr., Mon./Peugeot) 3:21:15, 2. Peterhansel, Cottret (Fr./Peugeot) -18, 3. Terranova, Schulz (Arg., Něm./Mini) -6:37, ...10. Prokop, Minorová (ČR, Rak./Ford) -17:16.

Průběžné pořadí: 1. Peterhansel 28:20:16, 2. Loeb -5:32, 3. Despres (Fr./Peugeot) -32:54, ...11. Prokop -4:56:45.

Motocykly (754 km/288 km): 1. Barreda (Šp./Honda) 3:16:57, 2. Goncalves (Portug./Honda) -1:50, 3. Van Beveren (Fr./Yamaha) -5:28, ...16. Klymčiw (ČR/Husqvarna) -22:20, 26. Engel -37:27, 59. Pabiška (oba ČR/KTM) -1:30:31, 71. Vlček (ČR/Husqvarna) -2:01:20, 85. Lhotský (ČR/KTM) -2:26:06.

Průběžné pořadí: 1. Sunderland (Brit./KTM) 31:34:11, 2. Walkner (Rak./KTM) -33:09, 3. Farres (Šp./KTM) -37:22, ...12. Klymčiw -2:22:00, 34. Engel -6:19:09, 45. Pabiška -9:17:41, 68. Vlček -15:05:25, 82. Lhotský -19:00:23.

Kamiony (754 km/288 km): 1. Nikolajev (Rus./Kamaz) 3:56:47, 2. Villagra (Arg./Iveco) -52, 3. Mardějev (Rus./Kamaz) -9:53, ...7. Loprais (ČR/Tatra) -20:04, 9. Macík (ČR/Liaz) -25:58, 13. Kolomý (ČR/Tatra) -51:57.

Průběžné pořadí: 1. Nikolajev 27:23:59, 2. Sotnikov (Rus./Kamaz) -17:09, 3. De Rooy (Niz./Iveco) -38:58, ...7. Loprais -3:03:41, 10. Macík -3:52:37, 15. Kolomý -6:37:12.

Čtyřkolky (754 km/288 km): 1. Karjakin (Rus./Yamaha) 3:58:22, 2. Sonik (Pol./Yamaha) -23:49, 3. Sanabria Galeano (Parag./Yamaha) -36:08, ...10. Tůma (ČR/Yamaha) -59:42.

Průběžné pořadí: 1. Karjakin 38:36:55, 2. Casale (Chile/Yamaha) -1:16:24, 3. Copetti (Arg./Yamaha) -4:21:06, ...12. Tůma -10:45:22.