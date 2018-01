San Juan de Marcona (Peru) - Pilot kamionu Tatra Aleš Loprais nedokončil 4. etapu Rallye Dakar a v soutěži končí. Vítěze úvodní etapy zastavily technické problémy, kvůli kterým posádka nocovala v dunách. Loprais sice ještě chybí v seznamu odstoupivších jezdců, ale manažer týmu InstaForex Loprais Milan Loprais ČTK potvrdil, že posádka již ve 40. ročníku slavné soutěže pokračovat nebude.

"Hned po startu nám odešel posilovač řízení a v jednom velkém stoupání nám do toho ještě turbo vypovědělo poslušnost. Zvažovali jsme, zda se vůbec pustíme do dun, a následně to riskli," uvedl Aleš Loprais na facebooku.

I přes snížený výkon poté absolvoval 90 procent trati, závěr náročné etapy ale už nezvládl projet a vše zakončila havárie. Tatra skončila na střeše.

"Celou dobu jsme jeli na želvu a nejnižší možný stupeň s jednou atmosférou tlaku v pneumatikách. Jiná volba nebyla. Poslal jsem Královnu do jednoho trychtýře, který bychom za normálních okolností lehce zvládli. V dané konstelaci to ale prostě nevyšlo. Sesunula se z prudké duny, měl jsem plyn na podlaze, ale výkon tam nebyl. Protiduna byla velmi strmá, ale pád byl relativně do měkkého, takže nás nic kromě duše nebolí," popsal Loprais kritický moment.

Několik posádek kamionů se mu poté pokoušelo pomoct, ale nepovedlo se jim to. "Crash je většinou vina pilota a já se k ní hlásím. Rozhodnutí pokračovat, i za těchto neoptimálních podmínek, jsem si udělal sám. I když kluci v kabině nic nenamítali. Pohádka skončila," dodal Loprais, který měl technické problémy i v úterý. Přes noc plánoval turbodmychadlo vyměnit a následně se přesunout do bivaku.