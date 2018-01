Ženeva - Do Evropy se loni přes Středozemní moře dostalo výrazně méně migrantů než v roce 2016. Zatímco za uplynulých 12 měsíců dorazilo podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) hlavně do Itálie, Řecka nebo Španělska 171.635 migrantů, předloni jich bylo 363.504. Počet příchozích tak meziročně klesl o více než polovinu. Agentura EU pro ochranu vnějších hranic Frontex zaznamenala loni celkem 204.300 ilegálních přechodů unijní hranice.

Zhruba 70 procent všech migrantů, kteří se ze severní Afriky či Blízkého východu přeplavili do Evropy, skončilo v Itálii, zbytek na evropskou půdu vstoupil ve Španělsku, Řecku a na Kypru.

Ve snaze překonat Středozemní moře a dostat se na starý kontinent zahynulo do 20. prosince loňského roku přinejmenším 3100 lidí.

Na celém světě přišlo podle statistiky IOM o život nejméně 5300 migrantů, oběti Středozemního moře tak tvoří podstatnou část této bilance. Počet lidí, kteří zahynuli při útěku z vlasti, je ale ve srovnání s rokem 2016 o třetinu nižší.

Mezi libyjskými a italskými břehy námořníci loni zachránili přes 20.000 migrantů, kterým hrozilo utonutí. Nejvíce práce měli v květnu, kdy pomohli v nouzi na moři téměř 4000 lidí.

Většina migrantů, kteří loni do Evropy připluli přes Středozemní moře, pocházela ze západní Afriky. Kromě nich pocházeli běženci nejčastěji z Bangladéše, Eritreje, Egypta, Súdánu, Maroka, Sýrie a Libye.

Agentura Frontex zaznamenala podle dnes zveřejněných předběžných dat za loňský rok 204.300 ilegálních přechodů vnější hranice Evropské unie. To je o 60 procent méně než v roce 2016. Počet ilegálních přechodů se tak podle agentury pro ochranu vnějších hranic EU snižuje už druhým rokem.

Zatímco ve srovnání s předchozím rokem počet migrantů přicházejících do Itálie a Řecka klesl, počet lidí, kteří ilegálně překročili hranici Španělska, vzrostl. Dosáhl dokonce nejvyšší úrovně od roku 2009, kdy Frontex začal příslušná data sbírat.

Podle odhadů Frontexu do Itálie loni přišlo zhruba 119.000 migrantů, do Řecka 41.700 a do Španělska 22.900. Zbytek migrantů se dostal do EU přes jiné země.

Největší skupinu migrantů přicházejících do Itálie tvoří podle Frontexu Nigerijci. Občanem této nejlidnatější africké země je každý sedmý migrant, který k italským břehům dorazí. Následují občané dalších západoafrických zemí - Guineje a Pobřeží slonoviny - a Bangladéšané. Do Španělska se nejčastěji dostávají Alžířané a Maročané, do Řecka Syřané, Iráčané a Afghánci.