Praha - Kvůli elektronické evidenci tržeb (EET) loni ukončilo činnost 3000 hospod a restaurací, především na venkově. Na tiskové konferenci to uvedli zástupci podnikatelských svazů a živnostníků, mimo jiné Podnikatelských odborů, Asociace farmářských tržišť, Strany soukromníků ČR nebo Asociace živnostníků. Dodali, že výběr DPH byl navíc u oborů nepodléhajících EET třikrát vyšší výběr DPH u oborů spadajících pod EET. Ministerstvo financí kritiku odmítlo, EET považuje za opatření, které zásadním způsobem přispívá k narovnání podnikatelského prostředí.

Ministerstvo meziročně v segmentu stravovacích a ubytovacích zařízení zaznamenalo nárůst počtu registrací k DPH o 854 subjektů. "Je tedy patrné, že obavy z hromadného ukončování podnikatelské činnosti se v žádném případě nepotvrdily," uvedl úřad.

Podnikatelé podle jejich zástupců utratili za pořízení EET nejméně tři miliardy korun, což označili za neúčelně utracené peníze. Každý rok zaplatí podnikatelé za provoz a servis EET nejméně dvě miliardy korun, dodali.

První vlna EET začala předloni v prosinci pro ubytovací a stravovací služby. Druhá vlna začala loni v březnu pro velkoobchod a maloobchod. MF k výročí zavedení EET loni v prosinci uvedlo, že od předloňského prosince do loňského října zrušilo v ubytování a pohostinství podnikání 1506 subjektů, nově se registrovalo 2465 subjektů. V souvislosti s výsledky státního rozpočtu ministerstvo uvedlo, že celkový pozitivní dopad EET na inkaso DPH na úrovni veřejných rozpočtů odhaduje loni na 5,2 miliardy korun.

"Z údajů, které jsme získali od Finanční správy, vyplývá, že obory nepodléhající EET měly třikrát vyšší výběr DPH, než obory podléhající EET. EET tedy nemá žádný pozitivní vliv na výběr daní," řekl dnes předseda Podnikatelských odborů Radomil Bábek.

MF uvedlo, že prezentované srovnání inkasa DPH podle sektorů je metodicky vadné a učiněné závěry jsou mylné a zkreslující. "Zejména je zcela opomíjena zásadní skutečnost, že různá odvětví rostou či klesají v ekonomice v čase různě, a to zejména v souvislosti s ekonomickým cyklem a citlivostí jednotlivých ekonomických sektorů na něj. Například obory činnosti jako výroba PC nebo chemických přípravků rostou při celkovém růstu ekonomiky rychlejším tempem, než sektory evidující tržby v prvních dvou vlnách. Opomíjeno je také snížení sazby DPH v sektorech spadajících do první vlny EET a řada dalších vlivů," uvedl úřad.

Na zrušení EET jako celku nadále trvá ODS, uvedla na tiskové konferenci první místopředsedkyně strany Alexandra Udženija. "Je to útok na svobodné podnikání v tomto státě," dodal předseda Strany soukromníků ČR Petr Bajer.

Loni v polovině prosince Ústavní soud zrušil plánovaný start třetí a čtvrté etapy EET s odkazem na to, že je nutné zvážit dopady na různé skupiny povinných subjektů. Třetí vlna se týká svobodných povolání, dopravy či zemědělství, čtvrtá vybraných řemesel a výroby. Podle MF tak bude zřejmě start dalších vln EET posunut. Ve třetí a čtvrté vlně, které původně měly začít letos v březnu a červnu, by se mělo podle MF zapojit do EET zhruba 300.000 podnikatelů. Po roce fungování EET evidovalo tržby 161.000 podnikatelů.

Náklady na zavedení EET podle dřívějších údajů finanční správy letos mají činit zhruba 370 milionů korun a v dalších letech zhruba 310 milionů korun ročně.