Nové Mlýny (Břeclavsko) - Při skautském jachtařském mistrovství ČR se v pondělí na vodní nádrži Nové Mlýny na Břeclavsku převrátily loďky a vodní záchranáři s hasiči zachránili z vody 12 dětí a tři dospělé. Ředitel závodů Oldřich Pešina dnes ČTK řekl, že se loďky převracejí na každých skautských závodech, ale děti mají záchranné vesty a na místě bývá vodní záchranná služba. Záchranáři ošetřili tři děti, jedno s lehkým podchlazením převezli do nemocnice, řekla ČTK mluvčí jihomoravských záchranářů Hedvika Kropáčková.

Na Nových Mlýnech se současně konaly jachtařské závody Českého svazu jachtingu i skautské mistrovství. Každá akce byla ale na jiném místě a nijak spolu nesouvisely. Prvotní informace hasičů a policie hovořily o tom, že se loďky převrátily na jachtařských závodech, což se později ukázalo jako mylné. PR manažerka Českého svazu jachtingu Eva Skořepová uvedla, že jachtařské závody byly bez problémů a loďky se převrátily u skautů.

Její slova potvrdil Pešina i Stanislav Hrdlička z vodní záchranné služby. "Událost se nestala u akce Českého svazu jachtingu, ale u závodů skautské asociace. Oba se konaly ve stejnou dobu, ale na jiném místě," doplnil Hrdlička.

Podle Pešiny není převrácení loďky nic neobvyklého. "Na závodech se to stává a je to normální, protože závodníci jezdí na hraně a spěchá se. Někdy to neustojí. Jezdí ale s dospělými, mají vesty a před každým závodem se kontroluje, zda je všechno v pořádku," řekl Pešina. Dodal, že po záchranné akci závody nadále pokračovaly.