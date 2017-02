Brusel - Námořní síly NATO budou více a častěji cvičit v Černém moři, oznámil dnes generální tajemník aliance Jens Stoltenberg. Je to podle něj součástí alianční podpory spojeneckým zemím v oblasti jako je Rumunsko a Bulharsko, které jsou od ukrajinské krize a ruské anexe Krymu znepokojeny chováním Moskvy.

Silnější alianční přítomnost v černomořské oblasti bude mít i svůj pozemní a letecký prvek. Osm států NATO už podle Stoltenberga slíbilo poskytnout vojáky do vícenárodní brigády v Rumunsku a pět nabídlo pozemní či letecké síly k výcviku a ostraze vzdušného prostoru.

Na jižním konci svého východního křídla tak NATO s určitým zpožděním posiluje v reakci na chování Ruska z posledních let svou přítomnost podobně, jako se už v praxi začíná v o něco větším rozsahu dít v Pobaltí a Polsku.

"Nechceme Rusko izolovat. Nechceme novou studenou válku," poznamenal Stoltenberg. Dialog s Ruskem však podle něj musí být založen na principech jako je respekt k územní celistvosti evropských zemí, a musí být podložen věrohodnou schopností odstrašení. "To je lekce ze studené války... vůči Sovětskému svazu to fungovalo a jsem přesvědčen, že je to také správná strategie přístupu k Rusku v nynějším, zcela jiném bezpečnostním prostředí," podotkl generální tajemník NATO.

Český ministr obrany Martin Stropnický v této souvislosti připomněl slova svého nového amerického kolegy Jamese Mattise, který ministrům připomněl, že i za studené války měly obě strany schopnost se čas od času sejít a na určitých věcech dohodnout. Stoltenbergova slova označil za nadsázku s tím, že v současnosti panuje jiná situace. Pro sílu NATO je podle něj významná také její jednota.

Černé moře je podle Stropnického "součástí bezpečnostního rizika v regionu", proto má nyní schválený postup svou logiku. Ministr připomněl, že čeští vojáci se podílejí na zvýšených opatřeních v Pobaltí. Česká výcviková rota je nyní Litvě a Česko podle Stropnického počítá s příspěvkem do německého a poté i kanadského uskupení v roce 2018. "V tomto smyslu jsme angažováni dost," řekl.

Ruský prezident Vladimir Putin dnes prohlásil, že Severoatlantická aliance neustále Rusko provokuje a snaží se je vtáhnout do konfrontace. Neustávají podle něj pokusy o vměšování s cílem destabilizovat politickou situaci v Rusku.

USA podle Mattise neustupují ze závazku o kolektivní obraně NATO

Spojené státy neustupují od svého závazku plynoucího z 5. článku smlouvy NATO o kolektivní obraně, zdůraznil dnes po jednání ministrů obrany aliance nový šéf Pentagonu James Mattis. Pro ministra obrany z administrativy prezidenta Donalda Trumpa byla středa a dnešek první příležitostí, jak partnery z aliance ujistit, že pro USA má NATO stále význam. Mattis ovšem také ve středu varoval, že USA by - pokud evropští členové nezačnou na obranu vydávat více peněz než dosud - mohly své spojenecké závazky utlumit.

"Moje prohlášení o tom, že každý musí nést spravedlivý díl nákladů, se kterým jsem přijel, bylo velmi dobře přijato," řekl dnes Mattis novinářům. O věci se podle něj nevedl spor a ministři především diskutovali, jak nejlépe a nejrychleji mohou různé země - vzhledem ke svým podmínkám - své obranné výdaje zvýšit. "Odjíždím s velkým optimismem," podotkl Američan.

Mattis byl prvním představitelem nové administrativy Donalda Trumpa, jehož výroky v předvolební kampani evropské spojence zneklidnily. Cílem amerického ministra obrany, který několik let stál v čele jednoho z aliančních velitelství, bylo Evropu ujistit, že Washington si význam NATO v nynějším měnícím se bezpečnostním prostředí uvědomuje a hodlá své závazky dodržet. Zároveň ale Spojené státy žádají, aby také ostatní spojenci na společnou obranu více přispívali.

Na dnešní tiskové konferenci Mattis poznamenal, že pro vojenskou spolupráci mezi NATO a Ruskem v této chvíli není vhodný čas. Političtí lídři by se ale zároveň měli snažit najít způsoby, jak se dostat k určité formě partnerství a spolupráce v některých oblastech. "Rusko ale bude muset nejprve prokázat, že hodlá dodržet své závazky z dohody s aliancí," poznamenal americký ministr.