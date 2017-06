Výstava Gott, My Life mapující životní dráhu a profesní kariéru Karla Gotta byla představena novinářům 7. června v Praze. Pořadatelé jako výstavní prostory zvolili loď, která kotví u náplavky na Výtoni. Pro veřejnost bude výstava přístupná od 8. června do konce září.

Praha - Na letní návštěvnický trhák aspiruje výstava o životě Karla Gotta, která bude od čtvrtka přístupná v Praze. Pořadatelé jako výstavní prostory zvolili loď, která kotví u náplavky na Výtoni a bude tam až do konce září. Na příběhu populárního zpěváka, jehož kariéra obsáhla již šest desetiletí, ukazuje ve spolupráci s odborníkem z Národního muzea i životní styl nedávné doby a historii české a československé pop music.

"Očekáváme, že návštěvnost by minimálně mohla překročit 100.000 lidí," řekl dnes novinářům podnikatel Richard Fuxa, jehož nadační fond spojí za myšlenkou výstavy i jejím financováním. Výstava nazvaná Gott My Life má podle něj navázat na podobné projekty ve světě, které za použití moderních audiovizuálních prostředků představili třeba Davida Bowieho nebo Rolling Stones. V Česku Fuxa navazuje i na své předchozí výstavní projekty, kdy jeho první takový počin, expozici plakátů Alfonse Muchy ze sbírky Ivana Lendla, vidělo 185.000 diváků, na výstavu v tuzemsku neobyčejně vysoký počet.

Veliká loď na náplavce bude pro návštěvníky otevřená denně, základní vstupné je přes týden 290 korun, o víkendech a svátcích 350 korun, pořadatelé nabízejí různé slevy.

"Výstava je mnohovrstevná. Vypráví příběh Karla Gotta a zároveň sleduje historii československé pop music. A to ještě očima jeho dlouholeté fanynky, která darovala Národnímu muzeu svou celoživotní sbírku. Čítá bezmála 10.000 položek, jejíž významnou část na výstavu muzeum zapůjčilo," řekl Peter Balog, kurátor výstavy a pracovník Českého muzea hudby NM.

Perfektním příkladem podle něj jsou její novinové koláže - sběratelka nalepovala tisíce výstřižků na velké archy po dobu 50 let, a tak uchovala jeho příběh i pro další generace společně s gramofonovými deskami, fotografiemi, dobovými tisky nebo plakáty. "Jejíma očima vidíte spojení hvězdy, fanouška a paměťové instituce," uvedl.

Návštěvníci mezi vystavenými předměty - snímky, deskami, cenami či kostýmy uvidí třeba i ryčku rentgenových desek - přístroj domácí výroby na zapisování zvukových záznamů do rentgenových snímků, které Karel Gott poslouchal koncem 50. let nebo zpěvákovu první vydanou nahrávku na gramodesce a zároveň jednu z posledních šelakových desek Supraphonu. "Kromě sbírky z muzea nám rodina Gottů poskytla všechno co měla, abychom mohli výstavu doplnit," řekl Fuxa. Věří v úspěch výstavy, protože "příběh Karla Gotta se dotýká každého z nás", řekl.

"Věřím, že pan Gott vnímá celý nápad pozitivně. Nápad se mu líbil od prvopočátku, vzal si ho svým způsobem za svůj, nebyl jen pasivním pozorovatelem. Poslední týdny a měsíce se scházel s kurátorem i panem Fuxou a dávali dohromady věci, které mu jsou blízké," řekla Gottova manažerka Aneta Stolzová.

