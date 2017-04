Londýn - Fotbalisté Liverpoolu ztratili v zápase 34. kola anglické ligy vedení a podlehli Crystal Palace 1:2. Oba góly hostů dal Christian Benteke, který v minulé sezoně působil právě v Liverpoolu. Manchester United zvítězil na hřišti Burnley 2:0 a z pátého místa ztrácí na čtvrtého městského rivala City jeden a na třetí Liverpool tři body. "Reds" mají odehrána o dvě utkání více.

Obě větší šance prvního poločasu duelu Liverpool - Crystal Palace skončily gólem. Ve 24. minutě poslal domácí do vedení z přímého kopu Coutinho, na druhé straně krátce před přestávkou skóroval bývalý liverpoolský útočník Benteke.

Šestadvacetiletý belgický reprezentant v druhém poločase dokonal po rohovém kopu obrat. Na stadionu Anfield se mu coby soupeři domácího celku daří, dal tam už pět gólů.

"Crystal Palace je dobrý tým, ale my jsme utkání dominovali, to bylo viditelné. Měli jsme tam velmi dobré momenty. Není jednoduché vytvářet si šanci za šancí. Zkoušeli jsme všechno, měnit systém, ale byli jsme trochu nervózní a nefungovalo to," uvedl trenér Jürgen Klopp, jehož tým po sedmi zápasech poprvé nebodoval.

Naopak Samu Allardyceovi se povedlo na 14. pokus zvítězit na Anfieldu. Dosud tam zažil tři remízy a deset porážek. "Můžu teď dýchat volněji. V posledních deseti letech zisk 38 bodů na záchranu často stačil. Zbývá pět zápasů, takže tento byl velmi důležitý. Ve středu hrajeme s Tottenhamem, pak s Burnley. Bojím se, že kluci nebudou schopni předvést znovu takový výkon, když nemají čas se zregenerovat. Možná budu muset pro příští zápas udělat velké změny," řekl.

Velkou zásluhu na vítězství Manchesteru měl Martial. Nejprve v 21. minutě skóroval po protiútoku, na jehož začátku sám figuroval, a krátce před přestávkou po jeho střele dorazil míč do sítě Rooney, který se v základní sestavě United představil poprvé od 4. března.

V druhém poločase hosté drželi náskok a vyhrát se jim podařilo i přes absenci zraněného nejlepšího střelce Ibrahimovice. Svěřenci trenéra Josého Mourinha prodloužili sérii bez porážky v Premier League na 23 zápasů, poslední tři navíc vyhráli bez inkasované branky.

Anglická fotbalová liga - 34. kolo:

Burnley - Manchester United 0:2 (21. Martial, 39. Rooney), Liverpool - Crystal Palace 1:2 (24. Coutinho - 43. a 74. Benteke).

Tabulka:

1. Chelsea 32 24 3 5 65:27 75 2. Tottenham 32 21 8 3 68:22 71 3. Liverpool 34 19 9 6 70:42 66 4. Manchester City 32 19 7 6 63:35 64 5. Manchester United 32 17 12 3 50:24 63 6. Everton 34 16 10 8 60:37 58 7. Arsenal 31 17 6 8 63:40 57 8. West Bromwich 33 12 8 13 39:42 44 9. Southampton 31 11 7 13 37:40 40 10. Watford 33 11 7 15 37:54 40 11. Stoke 34 10 9 15 37:50 39 12. Crystal Palace 33 11 5 17 46:53 38 13. Bournemouth 34 10 8 16 49:63 38 14. West Ham United 34 10 8 16 44:59 38 15. Leicester 32 10 7 15 41:53 37 16. Burnley 34 10 6 18 33:49 36 17. Hull 34 9 6 19 36:67 33 18. Swansea 34 9 4 21 39:68 31 19. Middlesbrough 33 4 12 17 23:43 24 20. Sunderland 32 5 6 21 26:58 21