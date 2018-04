Liverpool - Fotbalisty Liverpoolu a AS Řím čeká v úterý první semifinále Ligy mistrů. Za hosty by mohl na Anfield Road nastoupit i český útočník Patrik Schick, který před dvěma týdny ve čtvrtfinále pomohl k senzačnímu postupu přes Barcelonu a o víkendu dal svůj první ligový gól v dresu římského celku.

"Na první gól jsem si musel dlouho počkat a teď doufám, že dám jeden i v Lize mistrů," řekl Schick v rozhovoru pro televizní stanici Premium Sport po sobotní výhře 3:0 na hřišti SPAL Ferrara. "Bylo důležité, že jsme před zápasem v Liverpoolu vyhráli. Na Anfield musíme být nemilosrdní," dodal.

Duel Liverpoolu s AS Řím je soubojem nečekaných semifinalistů. Anglický celek si ve čtvrtfinále dvakrát poradil se suverénem anglické ligy Manchesterem City, zatímco AS Řím v domácí odvetě porazil 3:0 Barcelonu a vymazal tak prohru 1:4 ze Španělska.

Zvláštní příchuť bude mít souboj pro nejlepšího střelce Liverpoolu Mohameda Salaha, který do Anglie přišel loni v létě právě z AS Řím. V této sezoně Premier League egyptský útočník dal 31 branek a dalších osm přidal stejně jako jeho spoluhráč Firmino v Lize mistrů.

"U nás byl noční můrou obránců a v Anglii je to stejné. Trochu mě ale překvapilo, jak snadno proměňuje šance. Tady hodně šancí zahodil, teď si mnohem víc věří a to je asi ten hlavní rozdíl," uvedl obránce Říma Kevin Strootman. "My jsme si na něj ale připravili speciální taktiku a věříme, že proti nám mu sebevědomí spadne. Víc říct nemůžu, ale bude to klasická italská obrana," dodal.

Salah v rozhovoru pro Sky Sports přiznal, že ho nečeká snadný zápas. "Bude v tom hodně emocí, nebude to lehké. AS Řím miluju, stejně jako město, fanoušky, kteří zase mají rádi mě," uvedl. "Pořád jsem s klukama v kontaktu, vždyť jsem tam hrál dva roky. Zrovna včera jsem mluvil s Francescem Tottim," přidal.

Zajímavosti před úterním semifinále Ligy mistrů: -------- Liverpool - AS Řím Výkop: úterý 24. dubna, 20:45 Rozhodčí: Brych - Borsch, Lupp (všichni Něm.) Bilance: 5 2-2-1 (5:2) Předpokládané sestavy: Liverpool: Karius - Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Henderson, Oxlade-Chamberlain - Salah, Firmino, Mané AS Řím: Alisson - Peres, Fazio, Manolas, Silva - Pellegrini, Gonalons, Strootman - Nainggolan, Džeko, El Shaarawy Absence: Can, Lallana, Matip, Clyne - Defrel, Karsdorp, Kolarov (všichni zranění) Nejlepší střelci v soutěži: Firmino, Salah (oba 8) - Džeko (6) Zajímavosti: - Liverpool si naposledy zahrál semifinále LM v roce 2008, o rok dříve došel až do finále - Liverpool je v semifinále LM podesáté a sedmkrát postoupil - Liverpool ve čtvrtfinále vyřadil Manchester City a v tomto ročníku LM ještě neprohrál (8 výher, 4 remízy) - Liverpool má s 33 góly nejlepší útok LM - Liverpool z 25 domácích zápasů v sezoně jen 1x prohrál (16 výher, 8 remíz) - nejlepší střelec Liverpoolu v této sezoně Salah přišel do Anglie právě z AS Řím - AS Řím si zahrál semifinále LM (tehdy PMEZ) jen v roce 1984 a následně ve finále prohrál s Liverpoolem - AS Řím z 16 pohárových zápasů v Anglii jen 1x vyhrál (6 remíz, 9 proher) - jedinou pohárovou výhru v Anglii AS Řím zaznamenal v osmifinále Poháru UEFA v roce 2001 proti Liverpoolu - AS Řím ve čtvrtfinále vyřadil Barcelonu, když po úvodní prohře 1:4 dokázal doma vyhrát 3:0 - za AS Řím hraje i český útočník Schick, jeho bosenský spoluhráč Džeko v minulosti nastupoval za Teplice